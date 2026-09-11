[DOSSIER] Elvys Gourou, sénateur coutumier : « Il faut ouvrir ce patrimoine sans le déposséder de son sens »

Représentant du Sénat coutumier au conseil d’administration de l’Institut d’archéologie de la Nouvelle-Calédonie et du Pacifique (IANCP), Elvys Gourou défend une institution qui donne une réalité matérielle à la parole coutumière. Il appelle à traiter dignement les restes humains, à financer leur retour à la terre et à faire de l’archéologie un outil de cohésion.
DNC : La situation actuelle de l’IANCP inquiète-t-elle le Sénat coutumier ?
Elvys Gourou : Oui. Nous avons besoin de l’IANCP parce que l’identité kanak ne se résume pas à des critères administratifs. Tout un patrimoine matérialise nos croyances, nos pratiques et l’histoire portée par la parole. Une part du passé est constamment présente. Sans ces objets, notre discours tourne un peu à vide. Nous avons besoin de savoir qu’ils sont « en bonne santé ». Dans notre vision, ce qui nous relie aux esprits et au pays des morts contribue aussi à notre santé.
Quel rôle le Sénat joue-t-il auprès de l’institut ?
L’IANCP constitue une banque de données matérielles qui conforte notre parole. Le Sénat intervient comme facilitateur. Lors de fouilles ou de collectes de mémoire auprès des anciens, nous ouvrons les portes du terrain et permettons l’accès à des informations parfois délicates. La confiance est essentielle.
L’institut conserve de nombreux restes humains. Quel regard portez-vous sur leur situation ?
Dans la tradition kanak, il existe des lieux bien définis pour les ossements. On ne les laisse pas dans des caisses, à la vue de tous, comme de l’outillage. L’essentiel est qu’ils soient conservés dans un endroit digne. S’il existe ensuite un programme de restitution ou de remise en terre, nous devons participer à ce travail. Il faut mettre en place tout un protocole coutumier, car on touche au foncier, aux clans et parfois à des déplacements. Cela peut être très délicat.
Les ossements recueillis lors du chantier de fouille aux Écrins de Poé attendent depuis près de vingt ans. Comment préparer leur retour ?
Le conseil d’aire Ajië-A’rhö travaille sur ce dossier. Parallèlement à la partie technique, nous menons une médiation pour préparer les populations à accueillir de nouveau des ossements retirés à un moment donné. C’est là que le Sénat coutumier et les instances locales entrent en jeu. On ne peut pas arriver avec des caisses et décider seul où elles seront déposées.
Mais qui doit prendre en charge et financer ce travail ?
Tout le monde veut avancer, mais personne ne veut s’engager davantage sans le gouvernement ou les autres institutions. Éthiquement, ce travail repose aussi sur nous, mais nous n’avons pas le budget. Financièrement, personne ne veut s’avancer. Nous sommes aussi tributaires des réformes en cours dans les collectivités.
L’IANCP n’est pas assez présent dans le paysage institutionnel et quotidien
Souhaitez-vous le maintien de l’IANCP ?
Je sens une volonté de maintenir l’institut. Le gouvernement fusionne l’Académie des langues kanak avec le centre culturel Tjibaou, l’IANCP aurait pu être associé à cet ensemble pour constituer un pôle patrimonial. Cette piste aurait eu une logique culturelle. Je ne sais pas pourquoi elle n’a pas été retenue.
Les recherches archéologiques sont-elles suffisamment valorisées auprès de la population, d’après-vous ?
Non, franchement pas assez. Elles restent cantonnées au monde académique. Cette histoire doit entrer dans notre quotidien, y compris lorsqu’on parle d’aménagement ou de politique. Les gens doivent savoir qu’il existe une histoire ici. Il faut davantage de sensibilisation dans les écoles, de visites et d’actions concrètes sur les sites.
Nous, coutumiers, pouvons faciliter cette ouverture. Nous avons longtemps pensé protéger la culture en ne la partageant pas. Aujourd’hui, il faut que l’on comprenne que la culture qui n’est pas montrée se meurt d’elle-même. Plus on la garde secrète, plus elle risque de s’éteindre. Il faut ouvrir ce patrimoine sans le déposséder de son sens.
Comme le souligne l’archéologue Christophe Sand, plus de 90 % du matériel archéologique relève de l’histoire kanak. Cette histoire appartient-elle d’abord au peuple kanak ou à l’ensemble du pays ?
Elle appartient à tout le monde. L’histoire kanak est liée à l’histoire calédonienne, comme celle des bagnards. C’est ce qui construit notre identité commune. L’IANCP n’est pas assez présent dans le paysage institutionnel et quotidien. On ne voit pas suffisamment les motifs Lapita et les autres traces de cette histoire dans l’espace public.
Faut-il envisager l’archéologie comme une source de division ou de cohésion ?
Tout dépend de l’approche de chacun. Pour le Sénat coutumier, elle doit être un outil de cohésion, à condition que tous s’y reconnaissent et acceptent l’histoire des autres. La difficulté apparaît lorsque certains ne veulent reconnaître que leur propre histoire. Ce n’est pas le projet commun que nous portons.
Il faut connaître l’histoire dans son ensemble pour se situer, affirmer son identité et se projeter ensemble.
Propos recueillis par Mathurin Derel