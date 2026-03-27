[CARTE] Élections municipales : les vainqueurs sur le territoire

L’élection du maire et des adjoints se tient au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le second tour de scrutin. (© Y.M.)
Parmi les 33 maires élus, 20 vont exercer la fonction pour la première fois. (©Infographie : David Mollard)