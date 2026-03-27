[CARTE] Élections municipales : les vainqueurs sur le territoire

Sur le même thème
Les urnes ont parlé, et fort. Le nombre d’électeurs n’y est pour rien dans l’histoire, puisque le taux de participation a atteint péniblement les 58,86 % au soir du second tour des élections municipales, dimanche 22 mars. Mais les bulletins ont envoyé un message clair et direct : un souhait […]
Coincé entre des discussions sur l’avenir institutionnel et des élections provinciales, le scrutin municipal a pris, en plusieurs endroits, une coloration très politique. Il y a des surprises. Et le poids de l’abstention ne rassure pas. Dégagisme Le phénomène est spectaculaire. Seuls onze maires sur trente-trois ont été reconduits – […]
Le ministre du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme du Vanuatu, Samson Samsen, était en Nouvelle-Calédonie ces derniers jours afin de redynamiser les liens d’affaires entre les deux territoires. Des projets existent. Pipite Marcellino, son directeur de cabinet et ancien ministre lui-même, en dévoile, et décrit les intentions de son […]