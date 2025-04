[DOSSIER] Effectifs : un sondage édifiant

L’étude montre que l’intensité du stress est liée aux quartiers de résidence et au niveau d’intensité des événements qui s’y sont tenus : jusqu’à 44 % de symptômes très sévères à Boulari, Robinson et Yahoué, 40 % à Auteuil, Koutio, DSM, Panda.

On peut aussi noter que 6 % des interrogés ont vu leur local détruit, (15 % pour les orthophonistes), et 19 % ont subi un impact sur leur lieu de travail.

PAS TRÈS LOIN DU CRASH

On trouve un lien très clair entre le stress post traumatique vécu et l’intention de partir. Les départs sont motivés à 85 % par les émeutes, 77 % chez les salariés du public. On part en raison des incivilités, de l’insécurité, de l’instabilité et l’absence de vivre ensemble, davantage que l’éloignement des proches, important en 2022.

Aujourd’hui, 12 % des soignants interrogés sont certains de partir. 47 % l’envisagent (37 % en 2022). « Si jamais la situation continuait à se dégrader, vous aurez la moitié des professionnels de santé qui quitteront la Nouvelle-Calédonie. […] On sera dans certaines professions à un seuil en deçà duquel on ne pourra plus assurer le service », résume Stéphane Renaud.

31 % disent aussi être contraints de rester, par exemple en raison de crédits. Pour le directeur, c’est une « boucle infernale », les problèmes d’insécurité génèrent du mal-être, des départs qui à leur tour conduisent à une pression au travail, une désertification et ainsi de suite. « On était en situation d’urgence en 2022. Là on n’est pas très loin du crash », analyse-t-il. L’étude a été présentée aux élus du Congrès et au haut-commissariat. Des restitutions sont prévues pour les professionnels de santé, les représentants de la Cafat, le public.

