[DOSSIER] Droits LGBTQIA + : où en sommes-nous ?

MARIAGE POUR TOUS

En 2013, le mariage pour tous est adopté en Métropole et étendu en Nouvelle-Calédonie. « Nous avons fait énormément de lobbying auprès des politiques, on ne voulait pas rater le coche », rappelle l’ex-membre de la structure. Non sans mal. Une manifestation contre ce projet est organisée dans la foulée et des injures sont envoyées aux membres de l’association.

En 2016, leur local, situé à la Vallée-du-Tir se fait incendier. La même année, Homo-Sphère change de nom et d’équipe et devient Diversités NC. Malheureusement, elle ne fait pas long feu et s’éteint en 2023. Aujourd’hui, les personnes de la communauté LGBTQIA+ continuent de connaître des actes de discrimination, malgré l’évolution certaine de ces vingt dernières années. L’association Rainbowlution reprend peu à peu le flambeau, autour d’évènements festifs. Elle espère pouvoir prochainement mettre en place des actions de sensibilisation et accompagner les personnes en souffrance. Ne reste, désormais, qu’à remobiliser la communauté.

N.H.