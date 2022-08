Comment trouvez-vous vos sujets ?

Ça peut être une rencontre, un livre qui vient de sortir, un personnage d’un film. Par exemple, l’idée du film Wan’yaat est née en faisant Au nom du père. On a commencé à explorer cette histoire et on a pensé qu’on pouvait y travailler plus profondément. On peut aussi avoir une envie d’approfondir une thématique, comme les croyances que l’on a traitées dans La Tribu de l’invisible, qui mériteraient un autre film, car on se rend compte qu’elles imprègnent finalement toute la société, la ville, les autres communautés. C’est quasiment infini parce que le pays est très riche, très intéressant. Et c’est vrai pour tous les secteurs. Dès qu’on aborde un sujet, il y a une profondeur incroyable, d’autres idées qui émergent. Il y a finalement peu de choses qui ont été faites. Et puis les chaînes jouent vraiment le jeu, elles sont aussi à l’écoute de cela et des nouveaux enjeux.