[DOSSIER] Données chiffrées sur le suicide

Selon le baromètre Santé Jeune 2019, 1 jeune sur 10 - sur une population de jeunes de 10 à 18 ans - a déclaré avoir tenté de se suicider au cours des derniers mois. (©Infographie David Mollard)

 

Selon le baromètre Santé Jeune 2019, 1 jeune sur 10 – sur une population de jeunes de 10 à 18 ans – a déclaré avoir tenté de se suicider au cours des derniers mois. (©Infographie David Mollard) 
17% des personnes interrogées dans le cadre du baromètre Santé Adulte 2021-2022 déclaraient avoir tenté de mettre fin à leur jours au cours de leur vie. (©Infographie David Mollard)