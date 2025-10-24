[DOSSIER] Données chiffrées sur le suicide

Sur le même thème
Un Calédonien sur dix a tenté de se suicider au cours de sa vie. Cette donnée, issue du Baromètre santé réalisé entre 2021 et 2022 par l’Agence sanitaire et sociale, provoque l’effroi. Trois ans après cette enquête, les deux suicides recensés récemment à Dumbéa viennent tristement rappeler l’existence de ce […]
Depuis juillet 2024, la province Sud a déployé un réseau de sentinelles : des personnes chargées de détecter les signes de mal-être chez autrui, afin de prévenir le risque de suicide. Après cinq services civiques formés l’année dernière, un autre petit groupe de dix nouvelles sentinelles a été recruté. Témoignages. […]
[DOSSIER] Nathalie Dugand : « Le passage de l’enfance à l’âge adulte est une étape de vulnérabilité »
Comme c’est le cas dans l’Hexagone ou dans d’autres pays du Pacifique, les jeunes représentent une part importante du taux de suicide en Nouvelle- Calédonie. Nathalie Dugand, psychiatre, a répondu à nos questions sur ce sujet. DNC : Les jeunes sont-ils plus vulnérables face au risque suicidaire ? Nathalie Dugand […]