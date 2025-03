[DOSSIER] Dominique Deschamps, de la mer aux étals du marché de Nouméa

C’est l’un des premiers commerçants que l’on aperçoit en entrant dans l’espace poissonnerie du marché de Port-Moselle. Derrière son stand contenant rougets, thons et mulets, Dominique Deschamps y assure ‒ en compagnie de sa femme – la vente de sa propre pêche.

Une activité qu’il pratique depuis son plus jeune âge, avec son père pêcheur, et qu’il a lui-même pris soin de transmettre à ses cinq enfants. « Ils ont grandi là-dedans. Je les emmenais pendant les vacances camper et pêcher sur les îlots », se remémore-t-il.

Son expérience de poissonnier débute en 1981. Alors âgé de 18 ans, le Calédonien intègre « l’ancien marché », autrefois situé au niveau de l’actuelle place Rolland, au centre-ville. « À cette époque, tout le monde venait en ville, ça bougeait. Il n’y avait pas tous les grands commerces qu’on a aujourd’hui. C’était facile de gagner sa vie », souligne-t-il.

L’ambiance y est familiale. Le fonctionnement, « archaïque ». « On n’avait pas de glace sur les étals. Mais le poisson partait tellement vite qu’on n’en avait presque pas besoin », s’amuse-t-il. La « belle époque », lorsque le kilo de dawas ne représentait que 120 francs, et le litre d’essence, 20 francs. « Aujourd’hui, c’est plus pareil. On est obligés de rogner sur nos marges. Il faut travailler plus pour gagner moins », regrette- t-il, néanmoins positif : « On y arrive quand même, on s’adapte ».