[DOSSIER] Didier Mindia, la première voix

Au début des années 1990, des artistes et groupes comme Assassin, MC Solaar et Suprême NTM commencent à « faire bouger le rap en France ». En Nouvelle-Calédonie, Didier Mindia crée avec quelques amis le collectif Apolstoa-33 (pour « apolitique » suivi du chiffre 33, « symbolique » pour eux). Si leur rap s’inspire du style hexagonal, il détient néanmoins sa propre identité avec, dans certains morceaux, des rythmes empruntés au kaneka. Filmé à l’occasion d’un documentaire, « Les chants de l’igname », en 1992, l’artiste l’affirme : « Rester dans le traditionnel, c’est ce qu’il y a de plus fort, de plus vrai ».

Pas de caméra ni de CD à l’époque, mais le jeune homme s’achète quelques « outils d’enregistrement » pour conserver ses morceaux. Des trésors d’archives qui, aujourd’hui, n’existent plus. « De toute façon, nous, on était dans l’underground [mouvement artistique diffusé en dehors des circuits traditionnels commerciaux]. On ne cherchait pas la commercialisation, c’était davantage thérapeutique », explique-t-il.

La même année, il s’envole vers la Métropole faire des études à l’École nationale supérieure d’art et de design de Nancy. L’apprenti graffeur – qui réalise déjà quelques fresques publiques dans Nouméa – ne sait pas où cette aventure le mènera, mais il se laisse porter par sa passion. « Il faut bien trouver quelque chose, parce qu’après, on s’ennuie vite et on ne se satisfait pas de la vie », philosophe-t-il.