[DOSSIER] Des voix, des histoires

La Nouvelle-Calédonie compte actuellement une petite dizaine de podcasts. Pour leurs créateurs, ce format offre un espace d’échange plus libre et plus intime. Djémila Bouteille et Célie Gibus ont fait ce choix, chacune à sa manière, avec leurs objectifs et leurs défis.
Bulle d’Harmony, le défi de la visibilité
On pourrait croire qu’un podcast suffit à lui-même. Qu’une fois publié, les écoutes suivent naturellement. Que nenni. « Tu peux avoir un contenu super intéressant, mais si tu ne fais pas de communication autour, tu n’as pas de visibilité », affirme Djémila Bouteille, fondatrice de Bulle d’Harmony.
Créé en juillet dernier, le podcast de cette maman de deux petits garçons est consacré à la parentalité. Il donne la parole à des professionnels du milieu, parmi lesquels une sexothérapeute, une neuropsychologue, une psychopédagogue ou encore une doula. Au total, 18 épisodes sont déjà disponibles sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts et YouTube. Le format du podcast lui permettait de préserver son intimité. « Ce n’est pas toujours facile d’être à l’aise avec son image », indique-t-elle.
Une façon, également, d’aider les parents du territoire tout en mettant en lumière des professionnels passionnés et investis. Dans le cadre de son activité de coach de vie et thérapeute familiale, elle a en effet « rencontré plusieurs parents qui ne savaient pas vers qui se tourner ou qui, parfois, ignoraient qu’un métier existait sur le territoire ».
Elle s’est lancée grâce à l’accompagnement proposé par Justine Portelas et Solenn Gognetti, créatrices du podcast Naissances insulaires. « Je souhaitais avoir du matériel de qualité. Or, je ne voulais pas investir, car c’était beaucoup trop cher », explique Djémila, qui a été leur première cliente.
Une fois le podcast mis en ligne, encore fallait-il le faire connaître. Consciente que la communication est un « vrai métier », elle a néanmoins choisi de s’en charger elle-même afin de ne pas « multiplier les dépenses ». Un exercice qu’elle apprécie, même si elle reconnaît qu’il « demande beaucoup de temps ». Elle s’aide de l’intelligence artificielle pour réaliser les « couvertures » – c’est-à-dire le visuel – de ses épisodes, ce qui lui fait gagner du temps.
Sur les réseaux sociaux, elle publie quelques extraits de ses épisodes, afin d’aiguiser la curiosité des auditeurs et sponsorise* quelques-uns d’entre eux. « Je me suis mis des limites : je ne dépense jamais plus de 15 euros et ça marche très bien. Je vois vraiment la différence. »
À l’avenir, elle aimerait également nouer des partenariats rémunérés autour de son podcast, afin de « rentabiliser » les investissements réalisés. Si pour le moment, elle n’a pas eu de réponses des enseignes qu’elle a approchées, Djémila ne baisse pas les bras. Après tout, Bulle d’Harmony n’a que quatre mois d’existence. « Moi, ce qui m’anime, c’est d’abord de me dire que mon contenu va servir. S’il y a seulement un parent qui me dit : « J’ai appris quelque chose », c’est déjà énorme pour moi », souligne-t-elle.
*Payer pour faire la promotion d’un contenu, afin qu’il soit vu par davantage de personnes.
Kei Podcast, un format qui rapproche
Célie Gibus n’a jamais été de celles qui se contentent de conversations superficielles. Elle l’affirme : « J’aime discuter pendant deux heures d’un sujet passionnant. »
C’est donc tout naturellement que l’idée d’un podcast a germé, il y a deux ans. À la tête de sa propre agence de communication digitale, créée en 2018, et formatrice en stratégie de communication et en lancement d’entreprise depuis 2020, la jeune femme de 31 ans a ajouté une corde à son arc avec Kei Podcast, qui donne la parole aux entrepreneurs du territoire. Un sujet qui la passionne. « Je voulais donner accès aux conversations inspirantes que j’ai la chance d’avoir régulièrement », explique- t-elle, en précisant que l’idée n’était pas non plus de taire les difficultés rencontrées. « Je n’aime pas cette vision success-story de l’entrepreneuriat. Ce n’est pas vrai. »
Dans ses épisodes, Célie met un point d’honneur à aborder à la fois la vie personnelle de son invité ainsi que sa vie professionnelle. « L’un ne va pas sans l’autre. » Selon elle, c’est justement l’un des atouts du podcast. « Il y a de la proximité. Tu n’es pas sur un plateau de télévision, tu es libre de tes mots, avec aucun risque d’être censuré. Il y a une intimité plus délicate », décrit-elle.
Autre avantage du format : le temps de parole. « Avec un podcast, tu peux parler pendant deux heures. Tu n’es pas limité à 15 minutes. » Prochainement, Célie lancera un nouveau concept : le Kei brunch. Le principe ? Réunir des chefs d’entreprise autour d’un brunch pour débattre d’une thématique précise. Une première, en Nouvelle-Calédonie. Les échanges seront évidemment enregistrés et diffusés sous forme de podcast.
La première édition sera consacrée à la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie, avec des invités de différents horizons. « L’idée c’est de venir confronter les idées de chacun, avec un focus sur l’export », précise Célie. Le deuxième épisode sera, quant à lui, dédié à la place de la communication et de l’intelligence artificielle dans la sphère professionnelle et le troisième, sur le tourisme.
Nikita Hoffmann