[DOSSIER] Des voix, des histoires

On pourrait croire qu’un podcast suffit à lui-même. Qu’une fois publié, les écoutes suivent naturellement. Que nenni. « Tu peux avoir un contenu super intéressant, mais si tu ne fais pas de communication autour, tu n’as pas de visibilité », affirme Djémila Bouteille, fondatrice de Bulle d’Harmony.

Créé en juillet dernier, le podcast de cette maman de deux petits garçons est consacré à la parentalité. Il donne la parole à des professionnels du milieu, parmi lesquels une sexothérapeute, une neuropsychologue, une psychopédagogue ou encore une doula. Au total, 18 épisodes sont déjà disponibles sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts et YouTube. Le format du podcast lui permettait de préserver son intimité. « Ce n’est pas toujours facile d’être à l’aise avec son image », indique-t-elle.

Une façon, également, d’aider les parents du territoire tout en mettant en lumière des professionnels passionnés et investis. Dans le cadre de son activité de coach de vie et thérapeute familiale, elle a en effet « rencontré plusieurs parents qui ne savaient pas vers qui se tourner ou qui, parfois, ignoraient qu’un métier existait sur le territoire ».

Elle s’est lancée grâce à l’accompagnement proposé par Justine Portelas et Solenn Gognetti, créatrices du podcast Naissances insulaires. « Je souhaitais avoir du matériel de qualité. Or, je ne voulais pas investir, car c’était beaucoup trop cher », explique Djémila, qui a été leur première cliente.

Une fois le podcast mis en ligne, encore fallait-il le faire connaître. Consciente que la communication est un « vrai métier », elle a néanmoins choisi de s’en charger elle-même afin de ne pas « multiplier les dépenses ». Un exercice qu’elle apprécie, même si elle reconnaît qu’il « demande beaucoup de temps ». Elle s’aide de l’intelligence artificielle pour réaliser les « couvertures » – c’est-à-dire le visuel – de ses épisodes, ce qui lui fait gagner du temps.