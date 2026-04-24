[DOSSIER] Des textes de loi et des interrogations

COMMENT SONT DÉCLENCHÉES LES ÉLECTIONS ?

Selon la loi organique de 1999, « les électeurs sont convoqués par décret pris après consultation du gouvernement » central. Le décret est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie quatre semaines au moins avant la date du scrutin.

Il est donc tout à fait possible d’organiser des élections d’ici le 28 juin. Dans son édition du 14 avril, Le Monde indique que, selon ses sources, elles « pourraient même être convoquées plus tôt, fin mai », soit « avant le retrait d’une bonne partie des escadrons de gendarmerie mobilisés » sur le territoire. Il faudrait donc un décret pris au plus tard dans la semaine du 27 avril au 1er mai.

Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie doit aussi donner son avis sur les élections et leurs modalités d’organisation dans un délai de 15 jours après le décret. L’avis est consultatif, mais, jusqu’à nouvel ordre, il a toujours été respecté par Paris.

COMMENT S’ORGANISE LA CAMPAGNE ?

Selon le code électoral, la « campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit ». Le dépôt des listes se fait au plus tard le vingt et unième jour précédant le scrutin. En temps normal, les candidats et les partis politiques n’attendent pas ce délai pour organiser des meetings, des rencontres sur le terrain ou des campagnes de communication.

Les nombreuses inconnues autour des provinciales réduisent d’autant le temps nécessaire au débat. Cette précipitation risque « de limiter la construction des programmes et de privilégier des messages simplistes et populistes », analyse un observateur de la vie politique locale.

COMMENT SERA DISTRIBUÉE LA PROPAGANDE ÉLECTORALE ?

Dans chaque province, une commission de propagande est chargée « d’assurer l’envoi et la distribution des documents de propagande électorale », à savoir les affiches et les bulletins, indique le code.

Le territoire fait l’objet d’une situation inédite avec le blocage de la ligne aérienne vers les îles Loyauté depuis le 2 mars. Un obstacle auquel s’ajoutent les pannes du Betico 2. « Cela peut poser problème sur l’organisation des élections provinciales sur les Loyauté, souligne Nicolas Font, maître de conférences en droit public. La désignation des membres du Congrès dépend des élections provinciales, on ne peut pas disjoindre les trois provinces. Il faut que les trois s’organisent en même temps pour qu’on puisse avoir un Congrès pleinement réuni. »