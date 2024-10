[DOSSIER] Des secours à bout de souffle

L’usure touche les humains comme le matériel. Les interventions se sont enchaînées à un rythme infernal pour les sapeurs-pompiers du Grand Nouméa depuis le 13 mai. Aujourd’hui, les soldats du feu doivent trouver un second souffle. « On a un beau pays, mais il commence à partir en cendres », résume Mauro Pizzolitto, président de l’Union des pompiers calédoniens.

Au plus fort des émeutes, les professionnels et les volontaires ont connu une activité inhabituelle, tant par son intensité que par sa nature. En perpétuelle adaptation, les femmes et les hommes sont épuisés, physiquement et moralement. « Nous avons des pompiers totalement en burn-out, dont des personnes qui ont 30 ans d’expérience », souligne Alexandre Rossignol, officier de communication à la Sécurité civile.

UNE PERTE DE MATÉRIEL

Les corps et les esprits ont été malmenés. Les équipements aussi. Les équipes du Grand Nouméa peinent à compter les pneus crevés, les tuyaux percés ou encore les protections usées ou perdues. « Nous estimons les dégradations de matériel à plusieurs millions de francs », assure Anthony Guépy de la Direction des services d’incendie et de secours de Nouméa.

À La Foa, un véhicule feux de forêt a été volé en juin au sein du centre de secours. Bien que récupéré, l’engin n’est pas opérationnel. « On ne peut pas se permettre de perdre quoique ce soit en ce moment », estime Maël Kerleguer, le chef de corps.

Les plus grandes pertes sont finalement des équipements à venir. Dans la nuit du 27 au 28 juin, le centre de première intervention de Tontouta a été incendié, un projet de longue date destiné à réduire les délais d’intervention dans le nord de Païta. Dans la nuit du 14 mai, une autre disparition a eu lieu, discrète et pourtant indispensable au territoire. Le centre unique de régulation et de traitement des appels 15/18 (CURTA) a été perdu lors de la destruction de l’immeuble Le Santal, à Dumbéa. « C’est un outil qui devait coordonner l’ensemble des secours de la Nouvelle-Calédonie », explique le capitaine Alexandre Rossignol. Un projet à 400 millions de francs qui devait être lancé le 1er octobre et être pleinement exploité pour la saison des feux de Brousse. « Cela nous fait repartir 10 ans en arrière. »