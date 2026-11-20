Le bilan du Grenelle calédonien contre les violences conjugales, présenté en novembre 2025, a permis de dresser un état des lieux des nombreux dispositifs d’accompagnement, d’écoute et de prévention déployés depuis 2019. Parmi eux figurent notamment le Téléphone grave danger, mis à disposition des victimes, les stages de responsabilisation organisés par l’équipe du Relais pour les auteurs de violences, le bracelet anti-rapprochement ou encore le centre de prise en charge des auteurs. Si ces initiatives ont renforcé la lutte contre les violences intrafamiliales, leur efficacité reste inégale et plusieurs freins persistent, appelant à de nouvelle améliorations.

Le premier concerne l’hébergement des victimes. Sur le territoire, les capacités d’accueil restent limitées, notamment depuis la fermeture du foyer Béthanie, en août 2024, qui était le seul foyer d’insertion à long terme. Pour les professionnels, il est nécessaire de recréer une structure similaire. Il reste bien le CHU, centre d’hébergement d’urgence, mais celui-ci offre un hébergement et un accompagnement temporaire sur trois mois maximum (un mois renouvelable deux fois) pour une capacité de dix places. Or, « il très difficile de réinsérer véritablement quelqu’un en trois mois », souligne Karine Destours, coordinatrice du dispositif d’aide aux victimes du Médipôle. Ou alors, il faudrait une structure complémentaire au CHU, qui puisse permettre aux victimes de poursuivre leur changement de vie au-delà de ces trois mois.

En province Nord, la maison de l’Aura (ancien Cafed, Centre d’accueil pour les femmes en difficulté) peut recevoir sept femmes et 17 femmes enceintes. Prochainement, une autre structure, baptisée « villa transitoire » devrait voir le jour. Elle pourra héberger simultanément trois femmes et leurs enfants. S’il s’agit d’une belle progression, cette capacité d’accueil reste toujours insuffisante. Même constat en province des Îles, où les « eikas » de proximité, gérés en partenariat avec les coutumiers et les églises, permettent d’héberger en urgence des personnes pour seulement cinq jours en moyenne. « Il faut quelque chose de plus important, compte tenu des situations de violence que l’on rencontre sur le territoire », insiste Cyrielle Moulédous, responsable du Relais.