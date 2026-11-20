Le bilan du Grenelle calédonien contre les violences conjugales, présenté en novembre 2025, a permis de dresser un état des lieux des nombreux dispositifs d’accompagnement, d’écoute et de prévention déployés depuis 2019. Parmi eux figurent notamment le Téléphone grave danger, mis à disposition des victimes, les stages de responsabilisation organisés par l’équipe du Relais pour les auteurs de violences, le bracelet anti-rapprochement ou encore le centre de prise en charge des auteurs. Si ces initiatives ont renforcé la lutte contre les violences intrafamiliales, leur efficacité reste inégale et plusieurs freins persistent, appelant à de nouvelle améliorations.
Le premier concerne l’hébergement des victimes. Sur le territoire, les capacités d’accueil restent limitées, notamment depuis la fermeture du foyer Béthanie, en août 2024, qui était le seul foyer d’insertion à long terme. Pour les professionnels, il est nécessaire de recréer une structure similaire. Il reste bien le CHU, centre d’hébergement d’urgence, mais celui-ci offre un hébergement et un accompagnement temporaire sur trois mois maximum (un mois renouvelable deux fois) pour une capacité de dix places. Or, « il très difficile de réinsérer véritablement quelqu’un en trois mois », souligne Karine Destours, coordinatrice du dispositif d’aide aux victimes du Médipôle. Ou alors, il faudrait une structure complémentaire au CHU, qui puisse permettre aux victimes de poursuivre leur changement de vie au-delà de ces trois mois.
En province Nord, la maison de l’Aura (ancien Cafed, Centre d’accueil pour les femmes en difficulté) peut recevoir sept femmes et 17 femmes enceintes. Prochainement, une autre structure, baptisée « villa transitoire » devrait voir le jour. Elle pourra héberger simultanément trois femmes et leurs enfants. S’il s’agit d’une belle progression, cette capacité d’accueil reste toujours insuffisante. Même constat en province des Îles, où les « eikas » de proximité, gérés en partenariat avec les coutumiers et les églises, permettent d’héberger en urgence des personnes pour seulement cinq jours en moyenne. « Il faut quelque chose de plus important, compte tenu des situations de violence que l’on rencontre sur le territoire », insiste Cyrielle Moulédous, responsable du Relais.
ASSURER UNE CONTINUITÉ DANS LA PRISE EN CHARGE
Même combat du côté de l’accueil et de la prise en charge des auteurs de violences. Si le centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales « fonctionne très bien », sa capacité reste limitée à dix places. Par ailleurs, aucun suivi n’est proposé à la suite des six mois de prise en charge, ce qui risque de fragiliser les progrès réalisés durant cette période. D’autant que « beau- coup d’entre eux sont demandeurs », assure Ludovic Fels, directeur du centre. « À l’issue de ce parcours, ils désacralisent l’image du psychologue et ont plus de facilité à aller le voir. Des automatismes se mettent en place. Malheureusement, du jour au lendemain, après leur jugement, ils sont un peu lâchés dans la nature. » Celui-ci aimerait donc qu’à l’avenir, une structure complémentaire puisse voir le jour, afin de prolonger l’accompagnement de ces auteurs de violences, non plus dans le cadre d’un hébergement, mais sous la forme d’un accueil de jour.
Autre outil vivement attendu : l’observatoire des violences intrafamiliales, dont la mise en place avait pourtant été annoncée par le gouvernement et le haut-commissariat lors du bilan du Grenelle calédonien contre les violences conjugales. Il permettra de regrouper l’ensemble des données détenues par les différents acteurs intervenant dans la lutte contre ces violences. « Aujourd’hui, chacun a ses chiffres sur les violences en Nouvelle-Calédonie. Qu’il s’agisse du Relais, de la gendarmerie, la police, etc. Je pense qu’il est très important de pouvoir rassembler toutes ces statistiques, afin de pouvoir analyser véritablement la situation », souligne Cyrielle Moulédous.
Nikita Hoffmann
« J’étais sous pression et nerveuse, alors que lui était très calme »
Après la séparation, les violences ne cessent pas toujours. Entre manipulation, instrumentalisation de ses enfants et sentiment d’injustice, Rebecca* raconte comment son ancien conjoint a prolongé son emprise jusque dans les institutions.
Lorsqu’elle s’est séparée de son conjoint violent, Rebecca* a dû faire face à ce qu’elle qualifie de « violence institutionnelle ». Alors qu’elle avait sollicité une structure publique pour obtenir un suivi psychologique pour l’un de ses enfants, la situation s’est retournée contre elle. « La psychologue s’est fait embobiner par le discours du père, qui s’est présenté comme un papa en détresse face à une mère agressive », raconte-t-elle.
La situation s’est aggravée lorsque le père a signalé à cette structure que leur enfant avait tenu des propos suicidaires. « La psychologue a alors fait un signalement [à la protection de l’enfance] alors qu’elle n’a jamais vu ni entendu l’enfant à ce sujet. » Rebecca se retrouve alors dans la position de la mère mise en cause. « J’ai failli perdre la garde de mon fils, alors que ce signalement n’était basé sur rien. » En parallèle, elle dispose pourtant d’une « dizaine d’attestations de professionnels prouvant qu’[elle était] une bonne maman ».
Ce n’est que quelques mois plus tard, en poussant la porte du Relais qu’elle trouve une oreille attentive. Elle reprend progressivement confiance en elle et parvient à mettre des mots sur les mécanismes de violences post-conjugales dont elle a été victime. « Avoir des enfants avec quelqu’un de violent, c’est du pain béni. Il les prend en otage et continue à exercer un contrôle sur vous […] J’étais sous pression et nerveuse, alors que lui était très calme. Il a utilisé cela pour me manipuler et manipuler les institutions et la justice. »
*Prénom anonymisé