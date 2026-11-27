Le doute est permis sur l’authenticité de la phrase, mais l’image archiconnue est belle. « A-t-on des nouvelles de Monsieur de La Pérouse ? », aurait demandé Louis XVI en 1793, avant son exécution. Si le roi des Français a pu obtenir un silence en guise de réponse, des rebondissements, revirements et […]
L’auteur des douze lettres vendues aux enchères à prix d’or, l’abbé Jean-André Mongez, est-il « l’inconnu de Vanikoro » dont le squelette fut retrouvé sur l’épave de La Boussole en 2003 ? Plusieurs éléments amènent à faire ce rapprochement. Raymond Proner, président de l’association Salomon, y distingue un nouveau clin […]
Ancien plongeur avec Henri Goiran, dit Riquet, compagnon de routes maritimes du commandant Cousteau, puis capitaine sur les bateaux scientifiques de l’Institut de recherche pour le développement (IRD), Raymond Proner a pris la présidence de l’association Salomon à la suite de la disparition d’Alain Conan en mars 2017. Une nouvelle […]