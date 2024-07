[DOSSIER] Des indépendantistes sans filtre à Bakou

Mickaël Forrest, présenté comme membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, expose à ses partenaires la situation calédonienne. Autour d’une immense table en U drapée de blanc, il y a le directeur exécutif du Groupe d’initiative de Bakou, Abbas Abbasov, et les représentants de 15 mouvements indépendantistes français dont une majorité d’ultramarins.

Il s’empresse aussi de présenter les « membres fondateurs » de « la fameuse CCAT, cellule de coordination des actions de terrain, que vous avez beaucoup accompagnée dans vos îles, vos pays », souligne-t-il, à savoir David Wanabo et Charles Qenegei.

Le GIB évoque sur sa page Instagram la présence de familles de certains « prisonniers politiques », arrêtés dans le cadre des émeutes, « traités comme des terroristes et emmenés clandestinement à Paris, où ils ont été torturés sous diverses formes ». Ambiance.

« ON A FAIT CE QU’IL FALLAIT FAIRE »

Le « ministre » en charge ‒ il faut le souligner ‒ de la jeunesse, de la prévention de la délinquance, mais aussi des relations extérieures avec le président Mapou, en vient aux récents événements. « On a travaillé selon nos us et coutumes. C’est-à-dire qu’il y avait trois phases. D’abord la phase d’explication, de sensibilisation […] de novembre au mois de janvier […] De janvier à mars, c’était la phase deux, avec une montée en mobilisation active et effectivement depuis le 13 mai, on a fait ce qu’il fallait faire, pour tous les peuples j’ai envie de dire, parce que la France, elle nous écoute mais elle ne nous entend pas. »

Voilà donc comment est présentée à Bakou, par un membre du gouvernement, l’insurrection qui a déjà privé 7 000 personnes de leur emploi (24 000 anticipés), plongé leur famille dans la précarité, détruit plus de 700 entreprises, coûté plus de 265 milliards de francs, provoqué dix morts et la destruction du patrimoine.

Et on ne peut s’empêcher de s’interroger : cette déclaration ne constitue-t-elle pas, à elle seule, une forme d’aveu ? Et que représente ce « on », qui laisserait supposer un « nous » dans cette phrase ? L’UC, la CCAT, le FLNKS ? On imagine les autorités attentives à ce type de déplacements et de prises de parole.

Plusieurs représentantes du Congrès ont aussi activement participé à l’événement : Isabelle Kaloi-Bearune (UC), Marie-Line Sakilia (ancienne UC, non inscrite) et Maria Isabella Saliga-Lutovika (ex-Éveil océanien, ex-Les Loyalistes, non inscrite, impliquée dans la campagne d’Omayra Naisseline selon Le Monde).

Elles ont dénoncé, tout à tour, « les violences policières systématiques exercées sur la population kanak », le « régime dictatorial » de l’état d’urgence, « l’omerta », qualifié la France de « pays terroriste » et évoqué un « soulèvement » de « combattants de la liberté ».