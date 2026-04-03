[DOSSIER] Des idées dans le Nord et les îles

UNE MEILLEURE QUALITÉ

La construction d’une station de traitement d’eau potable des forages de Pouembout est aussi mentionnée. Cette ressource, qui alimente presque tout le village de la commune et la moitié du centre de Koné, présente des concentrations élevées en fer et manganèse. Ce qui provoque une coloration plus ou moins marquée du liquide pour les usagers. Le syndicat intercommunal à vocation multiple (Sivom) VKP a souhaité mettre en place une station de traitement pour assurer la distribution d’une eau de meilleure qualité. Une étude de maîtrise d’œuvre a été lancée en décembre 2022.

L’ouvrage sera construit sur le site des réservoirs de Païamboué. Les travaux comprendront la réalisation d’une station d’une capacité de 3 000 m3/jour, le traitement des boues par lits de séchage ou encore le raccordement électrique. Estimé à un peu plus de 260 millions de francs, ce projet est financé par la province Nord, mais aussi par l’État à deux niveaux : 67,5 millions de francs dans le cadre du plan de relance, et 135 millions à travers le fonds communal de développement.

Les consultations seront lancées courant avril. Suivront les travaux. La fin de la construction de la station de traitement d’eau potable est annoncée pour le début de l’année 2027. La population attend fortement ce chantier et surtout sa finalité.