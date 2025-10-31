[DOSSIER] Des groupes intéressés par l’usine du Nord

Pilier historique du rééquilibrage entre les provinces Nord et Sud, le complexe métallurgique de Koniambo Nickel est passé d’une veille chaude à froide, en septembre 2024. « L’usine n’est pas fermée, elle est en suspension d’activité », précise Karl Therby, PDG de la SMSP, l’entité actionnaire à Vavouto à hauteur de 51 %.

Le reliquat au capital, 49 %, est placé sur le marché pour une cession, après l’annonce du retrait du géant anglo-suisse Glencore, en février 2024. Une soixantaine de salariés de KNS et une centaine de sous-traitants maintiennent en état aujourd’hui les infrastructures, de l’outil industriel à la gestion des eaux, en vue d’une reprise.

Le long processus de vente est toujours actif. En septembre, des représentants du groupe chinois Lygend Resources & Technology, communément appelé Lygend, ont visité le site de Voh. Cette enseigne œuvre dans le négoce du nickel, mais déclare aussi avoir été l’une des premières entreprises de « l’Empire du Milieu » à avoir lancé simultanément des projets de pyrométallurgie et d’hydrométallurgie en Indonésie. Quoi qu’il en soit, « il s’agit d’un process de vente d’un actif complexe sur un marché complexe », explique Karl Therby. « Toutefois, nous continuons de travailler. Des groupes sont intéressés et étudient le dossier pour potentiellement remettre des offres. Il y a toujours de l’espoir ».

Trois multinationales porteraient un regard sur l’usine du Nord. Un temps mentionnés, les Indiens de JSL, pour Jindal Stainless Limited, figurent toujours dans ce cercle, mais leur présence serait un peu plus discrète. Un point certain, la SMSP recherche, au-delà d’un partenaire financier, des compétences industrielles.