[DOSSIER] Des discussions, et après ?

UN DOCUMENT DE TRAVAIL

Cette séquence était une phase de « discussion », et non de négociation. À l’issue, Manuel Valls a proposé un document, intitulé Orientations présentées par le gouvernement après les réunions de Nouméa, qui regroupe les hypothèses formulées par les délégations autour de trois thématiques.

« Cet espace de dialogue a été ouvert, maintenant il faut aller plus loin et bâtir un compromis politique », estime le ministre dont le départ n’est pas pour autant une mise entre parenthèses. « L’idée est de battre le fer et de revenir avec un travail qui sera nourri de ces 15 jours », assure Éric Thiers, conseiller spécial du Premier ministre.

Le retour de Manuel Valls reste à définir, même si la date du 21 mars est aujourd’hui avancée. Les délégations calédoniennes ont commencé à faire leurs analyses auprès de leur base, laissant déjà entrevoir quelques fissures dans la concorde affichée au sortir des discus- sions. Du côté de l’État, le travail continue également. « Il y a des choses à instruire, à construire, à réfléchir », souligne Éric Thiers. Une inconnue persiste, l’État aura- t-il lui-même des propositions à formuler ? Manuel Valls l’a répété : la situation nécessite qu’il faudra être « innovant ». « On a des idées, mais on ne les a pas dévoilées », a-t-il lâché.

Sa prochaine visite sera-t-elle pour autant une période de négociation, voire de mise en place d’un nouvel accord ? Malgré cette première étape réussie, le consensus semble encore difficile avec des positions opposées, notamment sur le corps électoral et le périmètre de la « complète émancipation », et des points non abordés, particulièrement le sort des prisonniers dits « politiques » par les indépendantistes. « La mission est quasiment impossible. Mais, si quelqu’un peut la réussir, c’est lui », a déclaré dans un communiqué Philippe Gomès. Reste à savoir dans quel état d’esprit seront les partenaires à son retour.

F.D.