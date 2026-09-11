[DOSSIER] Des ancêtres dont on ne sait pas quoi faire

Le cas des Écrins de Poé en offre une illustration. Selon nos informations, un décompte fait état de 53 ensembles ou individus aujourd’hui conservés par l’IANCP. Si quelques analyses ont bien été effectuées, il manque des financements pour achever leur étude anthropologique. Une médiation est désormais engagée. Dans son entretien avec DNC, le sénateur coutumier Elvys Gourou indique que le conseil d’aire Ajië-A’rhö travaille sur le dossier pour préparer le retour des ossements. Aucune solution définitive n’est cependant arrêtée sur ses modalités et son financement. En attendant, les dépouilles demeurent stockées dans les collections de l’institut.

Une situation assez ubuesque puisque l’IANCP a dû quitter ses locaux et occupe désormais le site d’une ancienne discothèque. Les caisses renfermant les osse-ments attendent sous l’ancienne piste de danse, où ont été installés des bureaux et où demeurent le bar, la tireuse à bière et un billard.

REVENUS DES ÉTATS-UNIS

En 2021, d’autres ossements avaient été mis au jour à Nouville, à la suite d’un événement météorologique qui avait grignoté le littoral. À ces vieux exhumés de Bourail ou Nouméa s’ajoutent, selon nos informations, 56 lots de restes funéraires fragmentaires revenus des États-Unis il y a un peu plus d’un mois, provenant notamment de Tongouin et de Naïa, à Païta. Il ne s’agit pas de 56 squelettes complets, mais de fragments comprenant notamment des crânes ou des os de mains et de pieds.

Récupérer ces ossements implique un important travail : vérifier les inventaires et les provenances, s’assurer du bon achèvement des études, identifier les autorités coutumières concernées, puis décider si les restes doivent être réinhumés ou non. Pour Poé, la concertation a commencé, mais la remise en terre reste à organiser et à financer. Le devenir des autres restes humains conservés ou récemment revenus en Nouvelle-Calédonie reste, lui aussi, à organiser.