[DOSSIER] Des ancêtres dont on ne sait pas quoi faire

La fouille produit des objets, des archives et, parfois, met au jour des restes humains. Or aucun protocole général ne dit en Nouvelle-Calédonie qui doit les conserver, les étudier, consulter les autorités coutumières puis décider de leur restitution ou de leur réinhumation. L’« après-fouille » est l’un des angles morts de l’archéologie calédonienne.
Le cas des Écrins de Poé en offre une illustration. Selon nos informations, un décompte fait état de 53 ensembles ou individus aujourd’hui conservés par l’IANCP. Si quelques analyses ont bien été effectuées, il manque des financements pour achever leur étude anthropologique. Une médiation est désormais engagée. Dans son entretien avec DNC, le sénateur coutumier Elvys Gourou indique que le conseil d’aire Ajië-A’rhö travaille sur le dossier pour préparer le retour des ossements. Aucune solution définitive n’est cependant arrêtée sur ses modalités et son financement. En attendant, les dépouilles demeurent stockées dans les collections de l’institut.
Une situation assez ubuesque puisque l’IANCP a dû quitter ses locaux et occupe désormais le site d’une ancienne discothèque. Les caisses renfermant les osse-ments attendent sous l’ancienne piste de danse, où ont été installés des bureaux et où demeurent le bar, la tireuse à bière et un billard.
REVENUS DES ÉTATS-UNIS
En 2021, d’autres ossements avaient été mis au jour à Nouville, à la suite d’un événement météorologique qui avait grignoté le littoral. À ces vieux exhumés de Bourail ou Nouméa s’ajoutent, selon nos informations, 56 lots de restes funéraires fragmentaires revenus des États-Unis il y a un peu plus d’un mois, provenant notamment de Tongouin et de Naïa, à Païta. Il ne s’agit pas de 56 squelettes complets, mais de fragments comprenant notamment des crânes ou des os de mains et de pieds.
Récupérer ces ossements implique un important travail : vérifier les inventaires et les provenances, s’assurer du bon achèvement des études, identifier les autorités coutumières concernées, puis décider si les restes doivent être réinhumés ou non. Pour Poé, la concertation a commencé, mais la remise en terre reste à organiser et à financer. Le devenir des autres restes humains conservés ou récemment revenus en Nouvelle-Calédonie reste, lui aussi, à organiser.
M.D.
Qui paie, qui décide ?
Lors de la création de l’IANCP en 2009, les statuts prévoyaient un financement à parts égales entre les trois partenaires de l’institution : la Nouvelle-Calédonie, la province Nord et la province Sud. Une disposition transitoire imposait néanmoins une contribution de 64 % pour le gouvernement et de 18 % pour chacune des provinces Nord et Sud. Dix-sept ans après, elle est toujours en vigueur.
Le gouvernement portait donc l’essentiel de la charge budgétaire sans avoir le pouvoir de décider des opérations, les provinces demeurant les donneuses d’ordre sur leur territoire. En 2025, il versait 40 millions de francs, contre une trentaine de millions pour les deux provinces. Son retrait en 2026 a immédiatement placé l’outil commun en péril.
Ce décalage financier redouble l’enchevêtrement des compétences. Comme le résume l’universitaire Carine David : « Ils sont tous compétents », mais « ça ne marche que s’il y a une entente entre tout le monde ». Chacun peut revendiquer la compétence lorsqu’elle l’intéresse et la renvoyer aux autres lorsqu’elle coûte.