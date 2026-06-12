[DOSSIER] Dépendance, exports, prévisions : les chiffres

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« Il y a des partenariats à nouer avec la Nouvelle-Calédonie. Parce que ce sont des ressources calédoniennes, françaises, donc européennes », a invité Alcide Ponga, président du gouvernement, au terme du sommet organisé par la communauté d’innovation EIT RawMaterials, du 19 au 21 mai, à Bruxelles, en Belgique. Un […]
L’Union européenne affirme soutenir la Nouvelle-Calédonie dans son objectif d’approvisionnement en nickel, tout en sachant que le territoire doit mener des réformes sur son modèle industriel. Des projets de coopération sont évoqués. Le traitement du minerai de nickel calédonien souffre d’un problème de compétitivité. Le coût de l’énergie pèse pour […]
Auteur de nombreuses publications sur les métaux critiques et l’Europe, le géographe et directeur de recherche au CNRS, Gilles Lepesant, analyse les différents défis auxquels l’offre de nickel calédonien est confrontée. DNC : Voyez-vous les programmes européens visant un approvisionnement de l’Union européenne (UE) en matières premières stratégiques (nickel, cobalt, lithium, […]