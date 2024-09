[DOSSIER] Déménic et Jean au D-Day de Normandie

Overlord. Huit lettres pour désigner une opération d’envergure internationale dont le premier acte représente la plus grande intervention militaire de tous les temps : le débarquement de Normandie le 6 juin 1944, décidé par le Premier ministre britannique Winston Churchill et le président américain Franklin Roosevelt dès 1943.

Ce mouvement, à la fois maritime, aérien et terrestre, qui vise à percer les défenses allemandes, impressionne par ses dimensions : 156 115 soldats et parachutistes alliés engagés, 15 nations et régions différentes présentes, 6 939 navires déployés… Point de l’histoire ignoré, non pas un mais deux Calédoniens figurent parmi les seuls 177 Français impliqués dans ce théâtre de guerre capital du second conflit mondial.

GRIÈVEMENT BLESSÉ

Son « enthousiasme » marque les esprits, rapporte un chroniqueur de l’époque. Né le 9 août 1914 sur le Caillou, Jean Pinelli, moniteur d’éducation physique dans le civil, rejoint la France libre en août 1940. Une source l’indique ensuite parti de Dakar sur l’aviso Commandant Duboc. Lors d’une hospitalisation due à un accident de parachute, le gaillard fait la connaissance du commandant Philippe Kieffer et l’aide dans la formation du Bataillon de fusiliers marins commandos. Le grade de second-maître instructeur lui est attribué.

L’officier Jean Pinelli conduit un groupe sur la base de sous-marins de Lorient en Bretagne en 1942, et s’implique dans le raid d’Étretat en décembre 1943. « Sa participation dans la préparation de l’opération en Normandie est importante », relate un article de presse. Mais l’affaire tourne court. Le 6 juin 1944, le gradé saute du bateau transportant le commando Kieffer sur une barge de débarquement, toutefois à 30 mètres de la plage normande, l’avant du navire est frappé par un obus allemand. Jean Pinelli, très grièvement blessé aux jambes et au bassin, est évacué tout de suite vers un hôpital anglais où le Calédonien restera plusieurs années.

Entre ces murs, le blessé de guerre tombe amoureux de son infirmière, se marie et s’installe en Angleterre. Outre-Manche, Jean Pinelli, devenu moniteur sportif pour invalides, s’investit énormément dans les manifestations en faveur des handicapés. Jean Pinelli, fait chevalier de la légion d’honneur, est enterré dans la station balnéaire de Brighton, au sud de Londres, en juillet 1993. Dans ses mémoires intitulées Béret vert, le commandant Kieffer écrit que « Pinelli devint pour moi un aide instructeur de premier ordre ».