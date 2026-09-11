[DOSSIER] De Xapeta’a à l’IANCP, l’archéologie en quête d’une histoire commune

Le 2 août 1952, l’archéologue américain Edward Winslow Gifford inscrit dans son carnet : « The name of this site was Lapita ». Ce nom, qui finira par désigner un vaste ensemble culturel du Pacifique, est une déformation de Xapeta’a, en langue haveke. À Foué, près de Koné, il signifie prosaïquement « l’endroit où l’on creuse, l’endroit où l’on fait des trous ». Des tessons décorés avaient déjà été remarqués sur cette plage. Les fouilles de Gifford et Richard Shutler Jr. permettent de dater cette tradition à environ 800 ans avant Jésus-Christ. « Lapita » finira par désigner le complexe culturel associé au premier peuplement de l’Océanie lointaine, de l’archipel Bismarck aux Samoa.

UNE SCIENCE TRÈS POLITIQUE

Dès la fin du XIXe siècle, des Européens décrivent haches, tumuli, pétroglyphes et poteries. Chargé d’une mission par l’État au début du XXe siècle, Marius Archambault refuse d’attribuer les roches gravées aux Kanak. Ces monuments, affirme-t-il, seraient la marque de « précédents envahisseurs plus évolués ». Cette archéologie était loin d’être neutre. « C’est le cœur de l’identité, et donc c’est une utopie que de croire que l’archéologie peut être quelque chose sans politique », résume l’archéologue Christophe Sand. Ces discours retiraient aux Kanak leur antériorité et leur capacité créatrice, nourrissant le récit colonial d’une terre en friche. Les recherches ont révélé l’inverse : terrasses, billons, hameaux et tertres de cases.

Selon Christophe Sand, plus de 90 % du matériel mis au jour relève de l’histoire kanak. « On aurait pu penser que ce travail scientifique de fond de ces trente dernières années aurait irradié de façon massive la société calédonienne […] Force est de constater, lorsque l’on gratte le vernis, que ce n’est pas aussi évident que ça », observe-t-il. Contester la continuité entre les premiers peuplements et la société kanak permet aussi de relativiser son statut de peuple premier. En novembre 2025, le site propagandiste La Dépêche de Nouméa opposait ainsi les pétroglyphes aux « récits victimaires » et évoque « un monde aujourd’hui disparu ». Il surfait ainsi sur le récit raciste selon lequel les Kanak auraient fait disparaître les « Lapita ». Cette fable ne repose sur aucune donnée scientifique.

« Lapita » ne désigne d’ailleurs pas un peuple, mais un complexe culturel identifié par ses poteries. L’archéologie met au jour des phénomènes « d’adaptation, d’évolution, de transformation et d’intensification », écrivaient Christophe Sand, Jacques Bolé, André-John Ouétcho et David Baret dans les Carnets de l’archéologie en Nouvelle-Calédonie, non une substitution brutale de population.