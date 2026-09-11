[DOSSIER] De Xapeta’a à l’IANCP, l’archéologie en quête d’une histoire commune

Née dans la période coloniale, renouvelée par le Lapita puis structurée dans le sillage des accords de Matignon-Oudinot, l’archéologie calédonienne est loin de se résumer à des tessons de poterie. Son institutionnalisation traduit la tentative de construire une histoire commune du peuplement de la Nouvelle-Calédonie.
Le 2 août 1952, l’archéologue américain Edward Winslow Gifford inscrit dans son carnet : « The name of this site was Lapita ». Ce nom, qui finira par désigner un vaste ensemble culturel du Pacifique, est une déformation de Xapeta’a, en langue haveke. À Foué, près de Koné, il signifie prosaïquement « l’endroit où l’on creuse, l’endroit où l’on fait des trous ». Des tessons décorés avaient déjà été remarqués sur cette plage. Les fouilles de Gifford et Richard Shutler Jr. permettent de dater cette tradition à environ 800 ans avant Jésus-Christ. « Lapita » finira par désigner le complexe culturel associé au premier peuplement de l’Océanie lointaine, de l’archipel Bismarck aux Samoa.
UNE SCIENCE TRÈS POLITIQUE
Dès la fin du XIXe siècle, des Européens décrivent haches, tumuli, pétroglyphes et poteries. Chargé d’une mission par l’État au début du XXe siècle, Marius Archambault refuse d’attribuer les roches gravées aux Kanak. Ces monuments, affirme-t-il, seraient la marque de « précédents envahisseurs plus évolués ». Cette archéologie était loin d’être neutre. « C’est le cœur de l’identité, et donc c’est une utopie que de croire que l’archéologie peut être quelque chose sans politique », résume l’archéologue Christophe Sand. Ces discours retiraient aux Kanak leur antériorité et leur capacité créatrice, nourrissant le récit colonial d’une terre en friche. Les recherches ont révélé l’inverse : terrasses, billons, hameaux et tertres de cases.
Selon Christophe Sand, plus de 90 % du matériel mis au jour relève de l’histoire kanak. « On aurait pu penser que ce travail scientifique de fond de ces trente dernières années aurait irradié de façon massive la société calédonienne […] Force est de constater, lorsque l’on gratte le vernis, que ce n’est pas aussi évident que ça », observe-t-il. Contester la continuité entre les premiers peuplements et la société kanak permet aussi de relativiser son statut de peuple premier. En novembre 2025, le site propagandiste La Dépêche de Nouméa opposait ainsi les pétroglyphes aux « récits victimaires » et évoque « un monde aujourd’hui disparu ». Il surfait ainsi sur le récit raciste selon lequel les Kanak auraient fait disparaître les « Lapita ». Cette fable ne repose sur aucune donnée scientifique.
« Lapita » ne désigne d’ailleurs pas un peuple, mais un complexe culturel identifié par ses poteries. L’archéologie met au jour des phénomènes « d’adaptation, d’évolution, de transformation et d’intensification », écrivaient Christophe Sand, Jacques Bolé, André-John Ouétcho et David Baret dans les Carnets de l’archéologie en Nouvelle-Calédonie, non une substitution brutale de population.
ÉVITER « TROIS HISTOIRES DIFFÉRENTES »
Les accords de Matignon marquent un tournant pour l’archéologie. La protection du patrimoine archéologique s’inscrit alors dans la logique de la provincialisation. « On s’est posé la question : est-ce que le fait d’avoir trois archéologies ne va pas créer trois histoires différentes ? », se souvient Christophe Sand. La démarche engagée en 1990 conduit à la création d’un département archéologie au musée de Nouvelle-Calédonie, autour de Christophe Sand, Jacques Bolé et André-John Ouétcho.
En 2005, il rejoint la nouvelle Direction de la culture du gouvernement. Dans le sillage de l’Académie des langues kanak, l’objectif est de créer une structure autonome à l’échelle du pays. L’IANCP naît en 2009, sans la province des îles Loyauté. Selon Christophe Sand, elle ne voulait pas participer à une nouvelle structure après avoir eu le sentiment qu’on lui avait déjà forcé la main pour participer à l’Académie des langues kanak. « L’institut a démarré de façon bancale », résume-t-il. « Il fallait construire un avenir pour l’archéologie calédonienne, donc donner sa chance à la génération suivante », explique l’an-cien directeur. L’institut comptera jusqu’à dix-huit personnes et créera un service de conservation.
La disparition de l’IANCP ramènerait l’archéologie près de quarante ans en arrière, avec le risque que ses fondateurs voulaient éviter. « La disparition de l’Institut d’archéologie, c’est aussi 2024, ce sont les discours mémoriels opposés, “les Kanak ne sont pas les premiers occupants” : tout ça va ensemble », conclut Christophe Sand, ajoutant qu’« une histoire commune n’est pas nécessairement partagée ». Sans outil commun, elles peuvent devenir des histoires concurrentes.
M.D.