[DOSSIER] De Lifou à l’armée de l’air

Un sourire reste fixé sur son visage lorsqu’il évoque sa profession. Voilà bientôt cinq ans que le caporal Henri, a rejoint l’armée de l’air. Lui, l’enfant de Drehu, qui regardait avec admiration son cousin aviateur – un « modèle », reconnaît-il, prend aujourd’hui sa relève.

Enfant, c’est à la tribu de Mou qu’il grandit avant de rejoindre Nouméa pour intégrer le lycée puis, quelques années plus tard, passer les tests physiques et psychologiques proposés par le Cirfa (Centre d’information et de recrutement des forces armées). La « première porte » à franchir si l’on souhaite postuler dans ce domaine.

IMMERSION DANS LE MONDE DE L’ARMÉE

Accepté, il se rappelle avec précision le jour où il a touché le sol métropolitain : le 6 janvier 2020. « Mais, je n’ai pas pu être affecté tout de suite, car à cause de la pandémie du Covid, toutes les classes et les stages étaient fermés », raconte-t-il. Après quatre mois de patience, l’apprenti militaire rejoint finalement la base aérienne de Saint-Dizier, en Haute-Marne, entre Paris et Strasbourg, où il fait ses classes durant un an.

« On faisait un mois de classe et un mois de stage commando. Le premier est plus théorique et le second plus pratique ». Là, il reçoit des cours de topographie, « pour apprendre à lire et à utiliser une carte », mais apprend également à « se dépasser » avec des stages de survie et l’apprentissage de techniques de self-défense. Il a choisi la spécialité de fusilier commando à travers laquelle il est amené à assurer la protection du personnel et des structures militaires.