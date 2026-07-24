[DOSSIER] De Gaulle et la Nouvelle-Calédonie

Deux longs métrages sont à découvrir au cinéma un an après les 80 ans de la Libération de la France : La Bataille de Gaulle – L’âge de fer et J’écris ton nom. Cette saga en deux volets, réalisée par Antonin Baudry et portée par une distribution remarquable, retrace le parcours du général de Gaulle, alors isolé à Londres, qui entreprend d’entraîner les Français dans la Résistance après l’armistice de juin 1940, aux côtés des Britanniques de Winston Churchill.

Adaptée de l’ouvrage de l’historien anglais Julian T. Jackson, De Gaulle : une certaine idée de la France, l’œuvre met en scène, du point de vue français, le « grand Charles », son amour de la France et la naissance d’une épopée partie de presque rien.

Sans malheureusement donner la voix à ses héros, le film souligne l’importance de la France ultramarine, parmi les premières à sauver l’honneur d’un pays divisé, et leur poids dans le parcours du général. « Vingt bonnes minutes sont consacrées, dans le premier volet, à la bataille de Bir Hakeim. Le bataillon du Pacifique est même mentionné, note l’historien calédonien Luc Steinmetz. On a l’impression de voir surgir la Nouvelle- Calédonie dans le film. J’en ai eu les larmes aux yeux. »

LIEN INDÉFECTIBLE

Le lien entre le général et le Caillou est singulier. La Nouvelle-Calédonie est l’un des premiers territoires de l’empire à se rallier à la France libre, le 19 septembre 1940, sous l’égide du gouverneur Sautot. Elle devient une base essentielle dans le Pacifique. Plusieurs centaines de volontaires, de toutes origines, s’engagent. « D’un regard clair et avec fierté, les indigènes de la Nouvelle-Calédonie libre doivent accourir aux côtés du général de Gaulle pour défendre l’honneur du drapeau tricolore qui représente l’esprit de la liberté et de la justice », déclara notamment le grand chef de Maré, Henri Naisseline.