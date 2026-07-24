[DOSSIER] De Gaulle en Nouvelle-Calédonie : retour en images

Deux longs métrages sont à découvrir au cinéma un an après les 80 ans de la Libération de la France : La Bataille de Gaulle – L’âge de fer et J’écris ton nom. Cette saga en deux volets, réalisée par Antonin Baudry et portée par une distribution remarquable, retrace le […]
Le général de Gaulle est venu deux fois en Nouvelle- Calédonie, en 1956 puis en 1966. D’abord comme figure tutélaire de la Résistance, ensuite comme président de la République. Des Calédoniens se souviennent. Le 11 septembre 1956. Le général de Gaulle et son épouse, Yvonne, débarquent en Nouvelle-Calédonie à bord […]
Les idées du général de Gaulle sur la grandeur de la France trouvent un écho dans les statuts du parti politique Le Rassemblement. Toutefois, l’indépendance de l’Algérie sous le régime gaulliste a heurté des loyalistes, au point de sortir la référence des discours tricolores. « Tout le monde a été, […]
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