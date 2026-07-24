[DOSSIER] De Gaulle en Nouvelle-Calédonie : retour en images

Pas moins de 15 000 personnes se sont déplacées pour venir voir Charles de Gaulle, place Feillet ,en 1956. (© Archives de Nouvelle-Calédonie)
Version en nengone de l’appel du 18 juin. (© Coll. Viale)

 

Une liste d’adhésions au Comité de Gaulle, signée par des hommes et femmes de Gouaro, Bourail, en 1940. (© Collection Viale)
Manuscrit du discours du grand chef Bouquet de Pothé (Bourail), qui a invité dans sa tribu le général de Gaulle en 1956. On peut y lire : « Étant donné que vous mesurez un mètre 98, sans les godasses, et que moi, le grand chef, je mesure que un mètre 64 avec les claquettes, il me paraît justifié de monter sur cette touque pour me donner le privilège de me trouver un peu à votre hauteur. » (© Collection Viale)

 

Télégramme du gouverneur Sautot
au général de Gaulle, en 1940. (©Collection Viale)
11 septembre 1956, baie de l’Orphelinat, 15 h 30. Charles de Gaulle arrive pour la première fois en Nouvelle-Calédonie, à bord du Calédonien. Il est escorté par le gouverneur Grimald (à sa droite). Au fond, des Calédoniens à bord de leurs embarcations, venus dès les premières heures de la matinée afin d’être assurés d’apercevoir le général. (© MDVN-Coll. Boisson)
12 septembre 1956. Charles de Gaulle salue les anciens combattants calédoniens des deux guerres, lors d’une cérémonie organisée en baie de la Moselle, au deuxième jour de sa visite. (© MDVN-Coll. Boisson)
Les 13 et 14 septembre 1956, Charles de Gaulle effectue une tournée dans les communes
de Brousse, à Thio, Poindimié, Ponérihouen, Houaïlou, Bourail, Boulouparis, Moindou et La Foa.
Sur cette photo, il se trouve devant la mairie de Bourail. (© MDVN-Coll. Boisson)
Manifestation organisée le 18 juin 1958, en soutien au général de Gaulle, considéré par ses partisans comme « l’homme providentiel », quelques semaines après son retour au pouvoir. Chargé d’élaborer une nouvelle Constitution, il fonde la Ve République. Dans l’Hexagone et l’outre-mer,
de nombreux manifestants scandent : « Vive de Gaulle ! ». (© Collection Viale)
Une du quotidien La France australe, du 3 septembre 1966. À l’intérieur, le maire de Nouméa, Roger Laroque, invite les Calédoniens à réserver au général « un accueil plus massif, plus chaleureux » qu’en 1956, en nous portant en foule sur son passage ». (© Collection Viale)

 

3 septembre 1966. Dix ans après son premier séjour, le général de Gaulle retrouve la Nouvelle-Calédonie. À son arrivée à l’aérodrome de Magenta, il salue plusieurs personnalités, dont le député Roch Pidjot. (© Archives de Nouvelle-Calédonie)

 

Le général serre les innombrables mains qui se tendent vers lui, avant une cérémonie de prise d’armes, organisée sur la place Feillet, le 4 septembre 1966. (© Collection Viale)

 

 