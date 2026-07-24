[DOSSIER] « De Gaulle, c’était le summum »

Le 11 septembre 1956. Le général de Gaulle et son épouse, Yvonne, débarquent en Nouvelle-Calédonie à bord du Calédonien. Le maire de Nouméa, Roger Laroque, qui avait rencontré le général à Paris, lui avait fait promettre de venir s’il se rendait dans le Pacifique. Ce jour-là, le navire mouille en baie de l’Orphelinat. Une vedette conduit le général et sa suite vers un wharf construit pour l’occasion. Une foule nombreuse l’attend.

Parmi elle, Arnold Russ, 27 ans, aujourd’hui membre de l’association Témoignage d’un passé. Il habite le quartier et est venu équipé d’un Canon. « Je me suis retrouvé près de lui, il m’a serré la main et j’ai pu suivre tous ses échanges avec la foule, ce qui m’a permis de prendre de magnifiques photos. Il était majestueux. » Et très populaire. « Tout le monde avait été marqué par l’appel du 18 juin. On avait des copains volontaires qui étaient revenus. De Gaulle, c’était le summum ! » Arnold Russ le suit rue Sébastopol, puis au vélodrome Georges-Brunelet et à la revue des corps constitués, baie de la Moselle. Le général évoque « le caractère profondément français de la Nouvelle-Calédonie », une formule alors très bien accueillie.

VOIR « LE CHEF »

Une autre Calédonienne, Monique Jandot, ancienne élue et chef d’entreprise, n’a que cinq ans lorsqu’elle voit le général à Thio. « Comme tous les enfants de l’école, nous étions à la mairie. Avec mon regard de petite fille, ça me paraissait important, parce qu’il fallait être bien habillé et bien coiffé. Ma mère m’avait fait des petites boucles blondes. Nous avions notre drapeau bleu-blanc-rouge à la main. Il me semble qu’on avait chanté La Marseillaise. »