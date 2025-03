[DOSSIER] Dans les marchés, des consommateurs plus attentifs

UNE CRISE PAR-DESSUS LA CRISE

Un phénomène que l’on pourrait attribuer aux conséquences de la crise de 2024 mais qui, selon certains, a débuté il y a plus longtemps. « Ça fait trois-quatre ans que c’est plus difficile, on sent que les gens sont réticents », affirme Bertrand Marguerite, gérant de l’entreprise foraine Doudou l’exotique, proposant des mets antillais au marché de Ducos. « Les gens qui prenaient de la nourriture pour une famille par exemple, maintenant ils prennent deux petits trucs, presque pour faire plaisir. Ils achètent beaucoup moins. » En cause, selon lui, « l’instabilité politique » et « la vie chère ».

Les tarifs fixés dans les marchés ne sont-ils pourtant pas plus bas que ceux exercés dans les grandes surfaces ? « C’est un mythe », assure Philippe Deschamps, agriculteur de Boulouparis tenant un stand à Ducos. « En fait, ça dépend si vous achetez à un colporteur ou à un agriculteur », avance-t-il. Pour Laura, qui se rend régulièrement au marché de Port-Moselle ‒ majoritairement composé de colporteurs ‒, les prix ne sont « pas forcément plus bas », mais il est possible de faire de « bonnes affaires ». « Parfois, je demande un légume et on m’en offre trois autres. […] C’est familial », explique la retraitée.

Nikita Hoffmann