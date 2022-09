Une véritable caverne d’Ali Baba. C’est la première pensée des visiteurs lorsqu’ils pénètrent dans les réserves des archives. Loin de l’image poussiéreuse et veillotte qu’on peut s’en faire, le bâtiment regorge de documents rares et précieux qui méritent d’être mis en lumière. Le Mois du patrimoine est l’occasion rêvée pour ressortir quelques pépites des oubliettes.

Cette année, ce sont les moyens d’expression des condamnés du bagne qui sont mis en avant. Des trésors qui valent le coup d’œil. « Deux collectionneurs du territoire nous prêtent des objets qui ont été sculptés par les bagnards », précise Corinne Ample, bibliothécaire et chargée de valorisation des fonds patrimoniaux. Des coquillages gravés et dessinés par les forçats vont être exposés dans le hall et dans la salle de lecture. « C’est vraiment magnifique. Tout est dans la finesse. Là par exemple c’est un nautile, qui a été fait avec ce qu’ils avaient sous la main, avec des choses plus ou moins autorisées comme ils étaient bagnards. »

Des coquilles sculptées par des bagnards seront exposées. / DR

Une rare photo de détenus qui négocient les nautiles avant de les graver, une tabatière faite avec un os de bœuf ou encore le carnet d’un libéré. C’est vraiment l’art et le divertissement sous toutes ses formes pendant le bagne qui vont être représentés. « On a récupéré un journal de 1905 qui s’appelle L’assiette au beurre. C’est une édition très rare », se réjouit Corinne Ample.

Mission conservation et communication