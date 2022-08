Les lunettes de soleil aviateur posées sur le bout du nez, la célèbre combinaison kaki, le casque… et, bien sûr, l’avion de chasse. Cette image mythique de pilote à la Tom Cruise en a fait rêver plus d’un à la sortie du film Top Gun, en 1986. L’histoire du jeune prodige du pilotage, peu apprécié par sa hiérarchie et qui rejoint la très réputée école de l’aéronavale américaine, a donné des ailes à toute une génération. Le personnage de Maverick a fait vibrer de nombreux spectateurs et les a incités à rejoindre les rangs de l’Armée de l’air.

Et si le deuxième volet du blockbuster, sorti en mai dernier, réveillait une nouvelle fois le pilote qui sommeille en eux ? Ont-ils pris d’assaut les bureaux de recrute- ment et multiplié les candidatures après la diffusion du film au cinéma ? « Il n’y a pas de statistiques sur le sujet », informe l’adjudant-chef Caroline Kirschke, chef du bureau Air et Espace du Cirfa (centre d’information et de recrutement des Forces armées).

Pour autant, ce corps de l’armée continue de plaire. Avec ou sans l’aide de Tom Cruise. « Pour beaucoup, c’est un métier garanti avec une opportunité d’évolution, une formation assurée et des valeurs fortes. Nous avons actuellement des Calédoniens sur la Base aérienne de Tontouta en mission de quatre mois ».

Un secteur qui ne bat pas de l’aile