[DOSSIER] Dans l’agglomération, des communes marquées

Le gros de l’insurrection s’est concentré sur le cœur du village avec l’échangeur nord, structure provinciale, entièrement refaite. « Un an après, le village a retrouvé une partie de son activité économique et de services, renseigne Antoine Romain, secrétaire général, notamment l’agence OPT, une des agences bancaires. Moins de 50 % des commerces détruits ont été rasés et sont en cours de reconstruction. Les autres sont à l’état de dalles. Ceux qui avaient été pillés sont encore vides, faute de financement pour les relancer. Au moins une quinzaine de commerces n’ont pas prévu de rouvrir, ce qui est important à l’échelle du village ».

Les trois zones industrielles ont été protégées par les voisins vigilants et les chefs d’entreprise, mais elles sont affectées par l’effondrement de l’activité économique.

Antoine Romain fait état d’une petite diminution de la population scolaire, suivie de près, mais rien de significatif.

Les relations ont souffert dans cette commune multiethnique (« environ 30 % de Kanak, 30 % d’Européens et 30 % de Wallisiens ») où les uns et les autres vivaient plutôt en bonne entente. « Un coup dur a été porté à l’idée et à l’exercice du vivre-ensemble. »

Par ailleurs, selon le secrétaire général, l’inquiétude est toujours très prégnante, typiquement lors de cet anniversaire, et la demande de sécurité très forte, même si les chiffres de la délinquance n’ont pas augmenté.

AIDE SOCIALE

La crise sociale est également tangible. Les services sociaux sont davantage sollicités pour les aides au logement, au transport, les bons alimentaires. « Avec l’annonce de la fin de certains dispositifs type chômage partiel, la crainte est qu’on ait encore plus de situations de précarité, voire de très grande précarité », s’inquiète Antoine Romain.

Or la collectivité n’a pas les capacités budgétaires pour répondre à tous les besoins. Elle doit fonctionner avec quatre milliards sur cinq, soit « le budget de 2015 avec 10 000 habitants en plus ». Les efforts sont très importants en matière de fonctionnement avec la crainte d’une « dégradation du service public ». Sur l’investissement, il y a moins d’aides aux associations, le transport scolaire déficitaire a été arrêté, mais les tarifs des cantines et des garderies n’ont pas augmenté. Il y a très peu de visibilité sur 2026, simplement l’espoir du retour des recettes de la Nouvelle- Calédonie et la poursuite des aides de l’État. La commune fera « au mieux ».

Chloé Maingourd