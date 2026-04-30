[DOSSIER] Dans la crainte des requins

Ailleurs, des accidents survenaient quelques fois. Lorsque cela arrivait, « c’était toujours des pêcheurs sous-marins. Les sports nautiques n’ont jamais été touchés jusqu’à il y a quelques années ».

Attirées par le cadre de vie qu’offrait le territoire et sa facilité d’accès à la mer, de nombreuses personnes – véliplanchistes ou pas – s’y sont installées durablement. Les années 1990 sont rythmées par la Nouméa Cup, dont les images étaient retransmises à la télévision. « Il y avait aussi Robert Teriitehau, qui était sur le circuit de la Coupe du monde, et faisait rêver tout le monde », souligne Michel Quintin.

Laurent Gaüzere, ancien champion de funboard, a lui aussi été témoin de l’évolution des sports de glisse. Après la planche à voile est arrivé le funboard, « plus ludique ». Puis, « tous les 10 ans, il y avait un nouveau sport. Au début des années 2000, il y a eu l’apparition du kitesurf, qui a explosé, et dix ans après, du foil ». Pour lui, « l’Anse-Vata, c’était une arène. Tu t’installais sur la plage et tu regardais toutes ces voiles voguer sur l’eau, c’était magnifique. Pour moi qui ai beaucoup voyagé, c’était l’un des plus beaux endroits au monde ».

Les années 2010 marquent un tournant, avec les premières attaques de requins sur les pratiquants de sports nautiques, dans les eaux de Nouméa. « À partir de ce moment-là, le phénomène a été perçu de façon différente par le public, même s’il existait depuis des années autour du littoral calédonien », indique Claude Maillaud, médecin légiste et spécialiste des requins.

L’agression d’un homme en kitesurf dans la baie de Sainte-Marie, en 2014, fait grand bruit. Elle est suivie par le décès d’un plaisancier, à l’îlot Maître, en 2015.