[DOSSIER] Daniel Houmbouy : « Aircal est à la croisée des chemins »

DNC : Le projet de déménagement s’accélère. Où en êtes-vous, précisément ?

Daniel Houmbouy : Le coup d’accélérateur a été mis en fin d’année dernière par le gouvernement. Les économies à réaliser pour la Nouvelle-Calédonie, en termes d’investissement sur la plateforme de Magenta, ont été évaluées à un milliard de francs. Ces dépenses ne seraient plus à faire : l’aérogare, la reconstruction du hangar de maintenance pour environ 600 000 millions de francs, les parkings. Il y aurait par ailleurs, sur l’exploitation de l’aérodrome, une écono- mie de l’ordre de 500 000 millions de francs annuels.

Qu’implique ce déménagement, en termes d’infrastructures ?

Les principaux aménagements nécessaires sont une salle d’embarquement des passagers et une salle de débarquement distinctes des espaces internationaux. C’est tout. L’enregistrement va se faire sur les mêmes guichets, comme le contrôle des passagers et le poste d’inspection filtrage. Les travaux pour les accès et les salles avancent bien. Le débar- quement sera situé à la place du restaurant, l’embarquement sera à l’arrière.

Et au niveau de l’organisation ?

Un important travail est réalisé par l’exploitant (CCI) et les compagnies aériennes pour coordonner les plannings afin que les vols internationaux et domestiques s’enchaînent sans créer de congestionnement.

Air Calédonie est-elle favorable à ce déménagement ?

On y est tout à fait favorable parce qu’on entrevoit des potentiels de développement et d’économies importants.

Quels seront les possibles bénéfices en matière d’exploitation ?

À Tontouta, les conditions d’exploitation sont optimales et se traduisent par un emport passagers bagages plus important. Il arrive souvent, notamment quand le vent a tourné, que l’on soit obligé de partir plus léger, de faire suivre les bagages après. Cela arrivera moins parce qu’on a une piste plus lente, mieux orientée. L’aérodrome est aussi ouvert H24. Cela ne veut pas dire qu’on va proposer des vols de nuit, mais nous n’aurons plus la contrainte horaire entre 6 heures et 20 h 30 ou 21 heures parce que l’aéroport est en ville. Quand on cumule du retard à Magenta, il arrive que les derniers vols ne partent pas.