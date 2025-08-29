[DOSSIER] Daniel Houmbouy : « Aircal est à la croisée des chemins »

Daniel Houmbouy est le directeur général d’Air Calédonie depuis novembre 2022. (©C.M)

Depuis 2023 et à plus forte raison depuis la dernière crise, la compagnie domestique s’efforce de réduire ses coûts. Son nouveau modèle est aujourd’hui « à l’épreuve de la réalité », selon le directeur général Daniel Houmbouy, pour qui le déménagement à Tontouta est une étape décisive.

DNC : Le projet de déménagement s’accélère. Où en êtes-vous, précisément ?

Daniel Houmbouy : Le coup d’accélérateur a été mis en fin d’année dernière par le gouvernement. Les économies à réaliser pour la Nouvelle-Calédonie, en termes d’investissement sur la plateforme de Magenta, ont été évaluées à un milliard de francs. Ces dépenses ne seraient plus à faire : l’aérogare, la reconstruction du hangar de maintenance pour environ 600 000 millions de francs, les parkings. Il y aurait par ailleurs, sur l’exploitation de l’aérodrome, une écono- mie de l’ordre de 500 000 millions de francs annuels.

Qu’implique ce déménagement, en termes d’infrastructures ?

Les principaux aménagements nécessaires sont une salle d’embarquement des passagers et une salle de débarquement distinctes des espaces internationaux. C’est tout. L’enregistrement va se faire sur les mêmes guichets, comme le contrôle des passagers et le poste d’inspection filtrage. Les travaux pour les accès et les salles avancent bien. Le débar- quement sera situé à la place du restaurant, l’embarquement sera à l’arrière.

Et au niveau de l’organisation ?

Un important travail est réalisé par l’exploitant (CCI) et les compagnies aériennes pour coordonner les plannings afin que les vols internationaux et domestiques s’enchaînent sans créer de congestionnement.

Air Calédonie est-elle favorable à ce déménagement ?

On y est tout à fait favorable parce qu’on entrevoit des potentiels de développement et d’économies importants.

Quels seront les possibles bénéfices en matière d’exploitation ?

À Tontouta, les conditions d’exploitation sont optimales et se traduisent par un emport passagers bagages plus important. Il arrive souvent, notamment quand le vent a tourné, que l’on soit obligé de partir plus léger, de faire suivre les bagages après. Cela arrivera moins parce qu’on a une piste plus lente, mieux orientée. L’aérodrome est aussi ouvert H24. Cela ne veut pas dire qu’on va proposer des vols de nuit, mais nous n’aurons plus la contrainte horaire entre 6 heures et 20 h 30 ou 21 heures parce que l’aéroport est en ville. Quand on cumule du retard à Magenta, il arrive que les derniers vols ne partent pas.

Cela change-t-il quelque chose au niveau de la consommation de carburant ?

Il y a une isodistance pour Lifou, Maré et Ouvéa depuis Tontouta ou Magenta. Pour l’île des Pins, en revanche, on double le temps de vol.

Quelles sont les contraintes pour Aircal ?

D’abord, un temps d’adaptation. Tontouta est une plateforme internationale d’un niveau au-dessus en termes de sécurité. Par exemple, les bagages vont être scannés. L’aéroport est équipé pour rendre cela très fluide, les gens ne le verront pas, mais ce seront des contraintes supplémentaires pour nous. Il y aura aussi la concomitance avec les vols internationaux. On n’est pas encore habitué à cette coactivité.

Quels bénéfices et inconvénients pour les usagers locaux ?

Les points positifs sont essentiellement la qualité et la modernité des infrastructures. À Tontouta, on a les services, la restauration, un parking sécurisé, et, à terme, des transports en commun. La contrainte, c’est de rallier la plateforme, surtout vers et depuis Nouméa. Ce sujet est l’affaire du gouvernement, confiée à la CCI en tant qu’opérateur. Son étude va permettre d’identifier le volume de passagers, les préférences en termes de déplacement.

On se dirige vers des bus ?

La Nouvelle-Calédonie envisage un transport en commun par bus. Elle s’est rapprochée, pour cela, du SMTI, du SMTU, de Tanéo pour mettre en place une ligne vers Tontouta. Les passagers internationaux ne se déplacent pas en bus. Avec les passagers domestiques, ça va créer le besoin.

Avec donc une incidence routière…

Je n’ai pas le détail, mais le gouvernement a associé la DITTT aux discussions sur les besoins de sécurisation de la RT1. Il a mis en œuvre un comité de pilotage avec Air Calédonie, Aircalin, la CCI, PAE (Pacific Airport Engie), prestataire de service à l’aéroport, et le SMTI. Lorsque le projet était porté par Air Calédonie, on n’avait pas assez de légitimité pour mobiliser toutes ces parties prenantes.

Quel est l’avantage pour les touristes internationaux ?

C’est la connexion des vols en journée. Elle n’est pas envisageable de nuit parce qu’il faudrait une ouverture aux îles.

Il n y a pas vraiment d’alternative

à Air Calédonie

Quel est le trafic actuel des vols domestiques ?

Nous avons dimensionné nos équipes pour 300 000 passagers en 2025. Mais la tendance, si elle se poursuit, est à 200 000, une baisse totalement inattendue. En 2024, nous avons transporté 264 000 personnes malgré un arrêt des activités pendant deux mois et une reprise progressive sans aller-retour dans la journée. En 2022, avec la crise Covid, la fermeture des frontières, des îles, nous avons comptabilisés 263 000 passagers et 300 000 en 2023. Pour 2025, nous nous sommes positionnés dans une dynamique de reprise, avec finalement une perte de 30 % de notre trafic. Il faut remonter à 1992 pour trouver 200 000 passagers. Sur les 15 dernières années, Air Calédonie n’a pas fait moins de 350 000 passagers sauf ces années citées. On a perdu toute référence.

Comment expliquez-vous cette baisse ?

Il y a une chute du tourisme qui représentait un tiers de nos passagers en 2019, année de référence. On a aussi une diminution conséquente de la clientèle professionnelle, autre tiers de nos passagers, parce qu’il y a moins d’activités dans les îles, moins de chantiers. Le dernier tiers concernait les résidents des îles. Cette clientèle a vu son pouvoir d’achat baisser. On imagine assez facilement qu’ils réfléchissent à deux fois avant de prendre l’avion. Et puis ‒ nous en sommes totalement conscients ‒ il y a une perte de confiance en raison de la baisse de notre fiabilité. En début d’année, on a eu trois mois très difficiles avec des immobilisations d’avion.

Quelle en est la cause ?

Dans le métier, on dit que pour faire voler deux avions, il en faut trois. Un avion n’est pas disponible tous les jours parce qu’il y a de la maintenance, des aléas. Avant, on avait toujours un avion en plus. Mais on a perdu ce confort. Avec un programme de vols pour deux avions, il nous en faut trois en exploitation. Très rapidement, dans le cadre des mesures de sauvegarde de notre trésorerie, nous avons placé notre quatrième avion en location à Tahiti, en octobre.

Et puis est arrivée une période de longue visite pour nos appareils, celle des huit ans, la plus importante, avec un mois et demi à deux mois d’immobilisation par appareil. C’est le moment où on déshabille totalement l’avion, on dépose les moteurs, les équipements, on vérifie la corrosion profonde. Nous n’avons pu contrôler qu’un appareil l’année dernière. Actuellement, nous en avons un en Serbie. Et nous avons donc deux avions pour un programme à deux avions.

Le transport maritime est-il une alternative ?

Il n’y a pas vraiment d’alternative à Air Calédonie. Le maritime prend le relais ponctuellement, on travaille de concert pour optimiser nos déplacements dans la mesure du possible, mais les capacités sont très limitées. Le Betico, c’est entre 80 000 et 100 000 passagers à l’année. Si Air Calédonie s’arrêtait, il ne pourrait y avoir de report parce que le maritime serait saturé.

Que va devenir la plateforme de Magenta ?

Pour l’instant, le gouvernement n’a pas l’intention de fermer Magenta. Les autres sociétés restent. Certains pensent qu’il y a un projet de développement, d’autres que le gouvernement pourrait vendre ce terrain très bien placé pour faire du développement immobilier, mais ce n’est pas un sujet abordé par l’exécutif aujourd’hui.

Air Calédonie a engagé des réformes en profondeur. Quelles sont-elles ?

Début 2023, la compagnie a été placée sous mandat ad hoc, car son modèle économique n’était plus viable. Le coût de production était supérieur au coût de vente des billets. La priorité était de sauvegarder la trésorerie et notre activité. On a travaillé essentiellement sur les charges. On a mis un avion en location puisqu’on n’en avait pas un besoin immédiat. Le second point a été d’engager un ambitieux plan social, en octobre 2024, finalisé en mars, visant à réduire notre masse salariale de 50 %.

Nos 222 salariés restants ont connu une baisse de rémunération, notamment par la réduction du temps de travail. Cela a permis de diminuer notre seuil de rentabilité de 500 000 à 290 000 passagers, notre cible initiale pour l’année. Aujourd’hui, nous sommes à nouveau dans une situation très critique, avec une trésorerie qui se dégrade fortement, mais cette fois parce que nous n’avons pas le trafic espéré. C’était structurel et c’est devenu conjoncturel. La perte de chiffre d’affaires estimée, avec les 100 000 passagers manquants, est de l’ordre d’un milliard versus 1,7 milliard l’année dernière.

Nous n’avons pas de plan pour nous arrêter,

notre sujet c’est plutôt : comment fait-on pour ne pas s’arrêter.

Vous prévoyez maintenant de vendre un avion plutôt que de le louer…

On a mis en vente un avion, un prestataire spécialisé a été missionné. Nous sommes plutôt bien cotés parce que nous sommes certifiés EASA (référence européenne, NDLR) et on exploite l’ATR depuis très longtemps. Cette opération doit permettre de rembourser notre prêt, de participer à notre désendettement.

Quels leviers supplémentaires va apporter le transfert ?

On compte beaucoup sur la relocalisation pour faire des économies, grâce au rapprochement avec Aircalin. On espère aussi pouvoir densifier Port-Vila, que l’on dessert depuis octobre. Les taux de remplissage sont particulièrement bons. Ça ne peut se faire que si on est à Tontouta. Mais le levier le plus important, c’est le trafic. Il faut du tourisme, il faut que la Nouvelle-Calédonie, les îles, retrouvent de l’attractivité, qu’on redéveloppe l’activité professionnelle, les chantiers, et que les gens prennent l’avion. Une compagnie aérienne domestique ne peut pas fonctionner que sur le trafic des résidents.

D’autres mutualisations sont-elles prévues avec Aircalin ?

Une feuille de route commune est travaillée entre nos services. On est déjà en code-share depuis quelques années sur Port-Vila, on a des collaborations pour la maintenance. Des pistes ont été identifiées pour améliorer encore cette coopération dans la limite de l’identité de chacune des compagnies pour réduire au maximum l’intervention de la puissance publique. Elles concernent les achats de biens, de services, la collaboration commerciale, notamment sur les connexions à l’international, etc. L’expérience d’un passager peut être fortement améliorée s’il peut acheter un billet Paris-Lifou, par exemple. On a une centaine d’actions potentielles identifiées.

Quelles conséquences aura la réforme de la continuité territoriale pour la compagnie ?

Cela pourra contribuer à la baisse du trafic parce qu’on sait qu’une partie de notre clientèle ne voyage que lorsque la continuité est payée. Mais la volonté des opérateurs n’est pas d’être subventionnés. Et surtout, ça va aider la Nouvelle-Calédonie, le budget qui y était consacré n’a cessé d’augmenter.

Que se passerait-il si le déménagement ne se faisait pas ?

Ce serait très compliqué de continuer à exploiter à Magenta. En fait, Air Calédonie est un peu au milieu du gué, à la croisée des chemins. C’est compliqué de retourner en arrière, compliqué d’aller en avant. L’important, c’est d’avoir de la visibilité pour la compagnie, les équipes et les clients. Il y a énormément d’incertitudes pour le pays et cela se traduit sur notre trafic. Ça va forcément reprendre un jour, mais quand, on ne sait pas. On a pris des décisions, mais est-ce que ça va fonctionner ? En tout cas, nous n’avons pas de plan pour nous arrêter, notre sujet c’est plutôt : comment fait-on pour ne pas s’arrêter.

Propos recueillis par C.M.