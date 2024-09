[DOSSIER] Crise : une aide de l’État à construire

Fauché, le territoire n’a eu d’autre choix que de se tourner vers l’État. « Heureusement qu’il est là », reconnaît Yannick Slamet, membre du gouvernement en charge du budget et des finances, même si son appui s’avère « largement insuffisant par rapport aux besoins et surtout en termes d’absence de visibilité », avec des annonces « au compte-gouttes ». « Nous avons conscience que c’est compliqué de faire autrement, il racle les fonds de tiroir », poursuit le membre du gouvernement.

Les événements qui ont éclaté le 13 mai ont plongé la Nouvelle- Calédonie dans une profonde détresse. L’activité économique a dégringolé, entraînant un chômage massif et une perte considérable de recettes fiscales et sociales, asséchant encore davantage les trésoreries des collectivités déjà mal en point.

« L’ÉTAT FERA TAMPON »

Le soutien dépendra également de la réussite, ou non, du plan S2R (sauvegarde, refondation et reconstruction) lancé par le gouvernement. Désormais, les versements sont conditionnés à des projets de réformes, « à une exigence, celle de faire à la fois des économies et de mieux dépenser », explique Yannick Slamet. Cela a été le cas concernant le coup de main à Enercal, accompagné d’un plan d’augmentation des tarifs de l’électricité, et pour la Caisse locale de retraites, l’acte II ayant été voté fin juillet.

Plus globalement, le plan S2R vise la définition d’un « nouveau modèle de développement » et l’élaboration « à long terme des modalités et des dispositifs d’accompagnement de l’État pour la Nouvelle-Calédonie », indique l’exécutif local. « Une démarche accueillie positivement » par Paris, qui collabore, estime David Litvan. Les réformes n’ont que « trop tardé ».

Après la conférence des 10 et 11 octobre et son passage au Congrès, le plan S2R est censé poursuivre sa trajectoire à l’Assemblée nationale, lors de l’examen du projet de loi de finances 2025 en octobre. Le plan quinquennal de 500 milliards de francs proposé par Calédonie ensemble l’a devancé. Une délégation est à Paris pour le présenter. Yannick Slamet y voit « une lettre au Père Noël ». « Je pense que ce sera compliqué pour la Nouvelle-Calédonie d’être plus gâtée qu’elle ne l’est. Où l’État trouverait 100 milliards d’ici fin 2024 ? Si c’était aussi simple, ça se saurait. » Pour Philippe Michel, les deux sont liés. « L’État ne nous accompagnera pas si nous ne réformons pas notre modèle et nous ne pourrons pas le faire si l’État ne nous accompagne pas. Il s’agit des deux volets complémentaires d’un même plan de reconstruction. »