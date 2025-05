[DOSSIER] Consulter et après ?

Un prestataire a été recruté et une consultation publique ainsi qu’une vingtaine de « palabres citoyens » ont été organisés pour en définir les contours. 1 200 contributions ont été reçues. La restitution est prévue fin juin et la mise en œuvre, cette année.

« Des associations citoyennes émergent un peu partout. Notre souhait est de structurer la parole publique et de recréer du liant avec le politique », explique Vaimu’a Muliava, conseiller à la présidence. L’objectif est aussi « de faire de la pédagogie sur la chose politique », utile à l’aube de grands changements. Le Conseil économique social et environnemental (Cese) a lancé, le 14 mars, une plateforme de pétitions citoyennes. Le projet, travaillé dès 2022, est financé à hauteur de deux millions de francs par le gouvernement. « L’idée est de permettre aux citoyens lambda de poser des questions ou de lancer des sujets prégnants », indique Judith Mussard, secrétaire générale adjointe du Cese.

Une pétition doit obtenir 400 signatures en deux mois pour être étudiée. La première, sur la culture comme vecteur de lien social, a atteint cet objectif en 15 jours. Le Cese rendra un vœu en séance le 25 juin. Actuellement, 26 pétitions sont en ligne sur des sujets comme les avantages des élus, l’interdiction des chiens sur la plage de Magenta, le développement d’un lycée général dans les communes du nord de la province Sud. On peut aussi mentionner l’initiative du Sénat coutumier, une « immersion » dans les quartiers populaires de l’agglomération (Forum du livre blanc).

« REDONNER CONFIANCE »

Encore plus concret, le budget participatif de la province Sud, « Mon idée pour ma province » finance depuis 2020 des projets d’intérêt général soumis directement par les Calédoniens de 12 ans et plus et les associations. Depuis 2022, les entreprises d’économie sociale et solidaire peuvent aussi y participer. 233 lauréats ont été soutenus, pour un total d’un milliard de francs environ pour l’instant.

« La volonté de la mandature est d’offrir un service public au plus proche des administrés. Ce dispositif permet aux citoyens de s’exprimer sur ce dont ils ont besoin et à nous, de répondre à leurs attentes », argumente Marion Bastogi, chargée de mission participation et implication citoyenne qui précise que « ce sera cette année un des leviers pour participer à la reconstruction ». Tous ces mécanismes sont jugés complémentaires. Ils visent à inclure les citoyens dans le débat, à « co-construire ». Cela remet-il en cause la représentation politique ? Le rapport aux élus ? « Les gens ont un regard assez critique vis-à-vis de leurs institutions. Nous, on veut redonner confiance », explique Judith Mussard.

« Les attentes sont grandes et avec le 13-Mai, la population a besoin d’être accompagnée, ajoute Vaimu’a Muliava. Il faut considérer qu’il y a aussi beaucoup d’abstentionnistes et que certains ont le droit de ne plus être contents de ceux qu’ils ont élus. » Ces actions répondent par ailleurs à un besoin de simplification. « Les acteurs de terrain interpellent nos conseillers sur les sujets qu’ils souhaitent voir traités. L’information remonte, mais le processus peut être lourd », note Judith Mussard.