[DOSSIER] Conflit au Moyen-Orient : impacts à venir

« Il ne manquait plus que ça », souffle un économiste. Isolée avec le Covid, fragile vu l’état de ses finances publiques, inquiète devant la guerre en Ukraine, puis frappée par les émeutes, la Nouvelle-Calédonie voit s’imposer une nouvelle épreuve sur sa route sinueuse. Initié samedi 28 février par les États-Unis et Israël, le conflit avec l’Iran, qui s’étend désormais au Moyen- Orient, secoue les relations diplomatiques et menace les équilibres économiques mondiaux.

Le prix du baril de pétrole s’est envolé lundi 9 mars pour flirter avec les 120 dollars, avant de chuter sous le coup d’une déclaration du président américain, Donald Trump. La tendance reste toutefois à la hausse. « Il faut être prudent sur l’impact au niveau mondial et des répercussions éventuelles de cette guerre », souligne Fabrice Dufresne, directeur de l’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM) Nouvelle-Calédonie. « Parce qu’il y a des choses que nous ne connaissons pas ». Et dans ce lot de lourdes incertitudes, figure « la durée de ce conflit ».

Des risques peuvent apparaître à court ou moyen terme : des problèmes d’approvisionnement, de renchérissement du coût du fret… Un constat est partagé, à ce stade. Sur la radio France Inter jeudi 5 mars, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a fait part d’une probable perspective. « Le choc actuel peut entraîner un peu plus d’inflation et un peu moins de croissance. » Mais, encore une fois, « la proportion va dépendre de la durée du phénomène ». En Nouvelle-Calédonie, les prix relevés sont des prix finaux, payés par les consommateurs. L’éventuel impact du conflit ne pourrait ainsi être observé qu’avec un certain décalage.