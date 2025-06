[DOSSIER] Comment un quartier populaire bascule

VIVRE ENSEMBLE ?

Après l’incendie des premières maisons, l’heure était à la sidération. Traumatisée par les menaces, les insultes racistes et les caillassages, une habitante interrogée par DNC en juin 2024 témoignait : « Je suis Calédonienne, j’habite ici depuis 30 ans, et je subis ça de la part de gens à qui je dis bonjour d’habitude ».

Le quartier se caractérise par ses vagues d’habitation, de diverses origines. Les logements sociaux y côtoient des maisons coloniales, plus ou moins cossues. L’image d’un quartier mixte. « On s’est menti ces 40 dernières années, juge Florenda Nirikani, animatrice socioculturelle et figure du quartier. On dit que c’est un melting-pot, mais c’est de la cohabitation. On va se dire bonjour, mais on ne se connaît pas au final. On n’habite pas réellement les uns avec les autres, on habite les uns à côté des autres. C’est une vérité qui a éclaté à la figure de beaucoup de monde. » Très active auprès du comité de lutte de Vallée-du-Tir, l’animatrice rappelle, sans occulter les violences commises, que le quartier s’est aussi démarqué pour ses actions solidaires et que le mot d’ordre était de « casser les bouteilles d’alcool ».

UN LIEU CENTRAL

Même un an après, les perceptions de la Vallée-du-Tir restent contrastées, pour ne pas dire opposées. Au plus fort des émeutes, le haut-commissaire alors en poste, Louis Le Franc, évoquait le 17 mai 2024 « trois zones », dont « le contrôle n’est plus assuré » : Kaméré, Montravel et une partie de « la Vallée-du-Tir » où des « centaines d’émeutiers » recherchent « le contact avec les forces de l’ordre » et à poursuivre leurs « exactions ». À la Vallée- du-Tir, huit « points de mobilisation » ont été mis en place, de façon à quadriller la zone, car « les gens avaient peur de la milice », explique pour sa part une militante.