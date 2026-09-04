[DOSSIER] Comment les néobanques changent la donne

Be-bunk propose une offre gratuite, avec compte et application, ainsi qu’une formule payante, avec carte de paiement à partir de 1 400 francs par mois, un modèle décliné pour les professionnels. Agent prestataire de services de paiement de Xpollens, établissement de monnaie électronique du groupe BPCE, Be-bunk ne propose ni crédit ni assurance.

Ce statut allège certaines exigences. « Cela nous permet d’ouvrir un compte en dix minutes, avec juste votre pièce d’identité », souligne Aurélie Abitbol, responsable fraude et conformité. Le point fort de Be-bunk est son modèle hybride. Avec 25 000 clients, dont 80 % en Nouvelle-Calédonie, la société qui emploie une trentaine de salariés, accompagne ses usagers dans ses bureaux de Nouméa, Lifou et La Foa ou avec son « Be-bunk car », qui sillonne le territoire. « Tandis que les banques traditionnelles font face à une désertification de leurs agences, parce qu’on peut faire beaucoup de choses en ligne, à Be-bunk, on voit entre 200 et 400 personnes par semaine », illustre Olivier Loisel.

L’entreprise revendique aussi un ancrage local : « On paye des salaires, des taxes, la Cafat… On réinjecte énormément de valeur ajoutée au territoire, ce qui n’est pas le cas d’autres fintechs. » Après une fuite de données techniques, en mars 2026, et des tentatives d’hameçonnage visant ses clients, « les mesures de sécurité ont été renforcées de façon draconienne », indique Aurélie Abitbol.