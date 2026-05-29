[DOSSIER] Commandant Gwenval Cambon : « Nous nous attendons à une grosse saison des feux de forêt »

DNC : Quels mots vous viennent à l’esprit quand est évoqué le phénomène « super El Niño » ?

Commandant Gwenval Cambon : Pour la Direction de la Sécurité civile, « chef d’orchestre » auprès de l’ensemble des acteurs de terrain aussi bien au niveau de la prévention que de l’intervention avec les pompiers communaux, « super El Niño » signifie potentiellement une grosse sécheresse, à cause des températures, du vent et du manque de précipitations. Donc une grosse saison des feux de forêt. Et donc des acteurs de terrain qui vont beaucoup souffrir.

Ils peuvent être sollicités très tôt, dès août, jusqu’à très tard si les pluies n’arrivent pas, avec possiblement des effectifs limités dans les communes. Ce qui peut entraîner du danger pour les acteurs de terrain. Nous devons ainsi être efficaces durant la phase de préparation, afin d’anticiper une saison des feux de forêt qui va durer longtemps et être très intense. Et ce, sur l’ensemble du territoire. Toutes les saisons des feux de forêt, qu’elles soient faibles ou intenses, commencent sur la côte Est. Cela donne la temporalité.

Pensez-vous déjà aux renforts ?

On pense déjà à la prévention. Dans le monde, pas seulement en Nouvelle-Calédonie, on va vers des saisons des feux de forêt de plus en plus longues et intenses. On le voit en Métropole. On a même inventé, au niveau mondial, le terme de « mégafeu ». La situation sera de pire en pire. Sauf que l’effort d’intervention ne pourra pas suivre. Le travail de prévention, sur le long terme, est donc primordial.

Nous allons vraiment mettre l’accent sur la prévention, la sensibilisation de la population. Un service spécifique a été créé lors de la restructuration de la Direction, il y a quelques mois. Ensuite, intervient la planification, afin qu’avant le début de la saison des feux de forêt, l’organisation des secours soit bien rodée. Parce qu’il y a les pompiers communaux, mais aussi les membres d’association et les acteurs institutionnels, comme les provinces, qui s’engagent de plus en plus avec les brigades provinciales, par exemple, pour aider à la surveillance des sites sensibles.

En plus de ces phases, on pense à la réponse opérationnelle, et éventuellement aux renforts. Nous sommes en lien étroit avec l’état-major interministériel de zone (Émiz), notre interlocuteur pour beaucoup de sujets, y compris celui des renforts afin que tout soit prêt si besoin.