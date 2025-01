[DOSSIER] Coexister avec le risque

SPORTS DE GLISSE

Malgré ces mesures, le risque d’attaque n’a pas pour autant disparu. Il a surtout évolué au fil des dernières décennies. Premier constat, les attaques ont augmenté. « Les attaques en Nouvelle-Calédonie se caractérisent par un nombre élevé, plaçant cet ensemble insulaire parmi les endroits du monde les plus exposés à ce type de risque », souligne l’étude Attaques de requins en Nouvelle-Calédonie de 1958 à 2020 : revue de cas, réalisée notamment par Claude Maillaud, Philippe Tirard et Philippe Borsa.

Le public touché a aussi changé. « Jusqu’en 2009, apnéistes et chasseurs sous-marins représentaient 100 % des victimes d’attaques létales en Nouvelle-Calédonie, explique le document. Cette proportion est passée à 54 % fin 2009, les 46 % restant étant également répartis entre, d’une part, les baigneurs, nageurs et adeptes du snorkeling et, d’autre part, les pratiquants des sports de glisse. » Une typologie qui se retrouve dans les trois attaques de janvier : deux pêcheurs et un utilisateur de paddle muni d’un foil.

Cette période, de décembre à mars, reste toutefois la plus risquée comme le pointe l’étude : « La saisonnalité […] peut s’expliquer par la plus grande fréquentation humaine du lagon durant l’été austral, mais également par l’abondance des précipitations susceptibles d’alimenter les eaux côtières en sédiments et nutriments, par la température élevée de l’eau, susceptible d’influencer le comportement des requins et par le cycle reproductif de certains d’entre eux ».

Le 14 janvier, la ville de Nouméa a publié sur les réseaux sociaux un avertissement. Elle conseille de privilégier « les zones sécurisées et surveillées de la baie des Citrons et du Château Royal » et prévient que « la vigilance est de mise sur l’ensemble des plages et îlots de Nouméa », rappelant que « la baignade et les activités nautiques y sont autorisées aux risques et périls des usagers ».

La prudence est de mise car, lors de la dernière décennie, les attaques ont été particulièrement plus importantes dans l’agglomération. « Si les requins sont logiquement très majoritairement observés dans les zones maritimes les plus fréquentées, le risque d’attaque concerne bien l’ensemble des eaux de Nouvelle- Calédonie comme le démontre les quatre dernières attaques recensées par le Coss », prévient son directeur, Nicolas Chomard.

F.D