[DOSSIER] Cocaïne, une consommation à risque

Au centre de soins en addictologie du CHS Albert-Bousquet, les consultations pour dépendance à la cocaïne ou « troubles de l’usage » de cocaïne, tels que présentés dans le jargon médical, ne sont généralement pas très fréquentes. « Les personnes viennent d’abord pour d’autres addictions, comme le cannabis ou l’alcool. C’est en discutant avec elles que l’on découvre que la cocaïne fait aussi partie de leur consommation », explique Juliette Leveque, médecin addictologue.

Depuis le début de l’année, cette spécialiste a reçu plusieurs patients dépendants à cette drogue. Elle a le sentiment que sa circulation sur le territoire s’accélère. « Les patients que nous suivons nous disent que sa disponibilité est beaucoup plus importante aujourd’hui, surtout dans les milieux festifs. »

Elle alerte sur les risques associés à sa consommation. La cocaïne agit sur le cœur, en augmentant très brutalement le rythme cardiaque. Par conséquent, « même de jeunes personnes qui n’ont aucun antécédent cardiaque peuvent faire un infarctus ou avoir des douleurs thoraciques. Celles-ci ne sont pas anodines et nécessitent une consultation rapide », souligne Juliette Leveque.