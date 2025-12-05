[DOSSIER] Cocaïne : Les coutumiers ont peur de perdre leurs jeunes

Les dossiers s’enchaînent sur le territoire et les coutumiers sont soucieux. Premier acte, l’île des Pins. De l’aveu d’habitants, le trafic n’avait pas fait de bruit dans la commune. Aucun. Jusqu’au jour où les uns ont vu débarquer à Kunié des gendarmes pour mener l’enquête. Où les autres ont entendu parler d’un touriste hospitalisé au Médipôle après avoir fumé un produit acheté auprès de jeunes en « balade » mercantile à Nouméa. Et où des troisièmes ont appris la nouvelle par les médias, tout simplement.

La découverte de plus de 40 kilos de cocaïne en mer ou sur le récif à l’île des Pins en juin et septembre 2024 par des pêcheurs de langoustes, puis le réseau amateur de revente de la drogue mis en place dans « la capitale » avec des peines de prison à la clé, interrogent toujours les familles. Parce que cette histoire constitue « une première » sur la terre située à l’extrême sud de la Nouvelle-Calédonie.

Jetée volontairement ou non d’un bateau, la marchandise a échoué sur la côte nord-est, là où le courant ramène des déchets. Cette affaire de poudre blanche, « ce n’est pas bon pour l’image de marque des tribus et de l’île » dont l’économie repose grandement sur le tourisme en temps normal, explique Gilles Tonkomboué, petit chef de la tribu de Youati.

Et puis, surtout, derrière les paquets, se cachent des dangers. « Il faut sensibiliser les jeunes, discuter avec eux », ajoute le coutumier. Car « certains vont voir de l’argent là-dessus », estime un habitant. De l’argent facile, arrivé sur le sable. Mais « cette manne amène au Camp-Est », tranche Hilaire Kouathe, petit chef de la tribu de Comagna.

Cette cocaïne, « c’est un fléau qui leur rendrait la vie impossible. C’est un énorme risque, ça détruit les jeunes, les familles, l’identité, la culture ». Des exemples sont tristement connus, « quand la drogue du grand monde tombe dans un petit pays, elle fait éclater toutes les traditions », soupire Hilaire Kouathe. Tant pour des raisons sanitaires et sociales que pécuniaires.

La grande chefferie de l’île des Pins s’est entretenue avec la gendarmerie. Les coutumiers ont exprimé un souhait : que l’État mette les bouchées doubles pour la surveil- lance des eaux dans le Sud vu l’expansion du trafic.