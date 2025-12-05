[DOSSIER] Cocaïne : à la croisée des chemins

En Nouvelle-Calédonie, « l’usage, la culture et la revente d’herbe de cannabis constituent la majeure partie des infractions relevées », relève le bilan 2024 de la délinquance diffusé par le haut-commissariat.

Pourtant, une autre drogue fait la une des faits divers. Ce mois-ci, des pains de cocaïne ont été découverts par des pêcheurs de Maré. Une situation similaire en 2024 à l’île des Pins a conduit à un trafic « d’opportunité » entre Kunié et Nouméa, vite démantelé.

Le 6 novembre, une opération menée à Rivière-Salée a permis la découverte de 900 g de cocaïne dans un nakamal. Et surtout, le 29 juin, la police nationale et les douanes, en collaboration avec les forces armées, ont effectué une saisie record de 2,5 tonnes de cocaïne sur le Dante.

Difficile, à ce stade, de dire s’il s’agit de coïncidences, d’un coup de projecteur médiatique ou d’un phénomène de fond. « À l’heure actuelle, la Nouvelle-Calédonie est relativement épargnée par la cocaïne et par la méthamphétamine », insiste Cédric Rollet, directeur régional des douanes.