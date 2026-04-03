[DOSSIER] Cinq projets structurants proposés par la province Sud

Dans le cadre du premier appel à projets, la province Sud a retenu des opérations pouvant démarrer rapidement. Sur cinq ans, l’État prévoit 200 millions d’euros, soit 24 milliards de francs, dédiés à des investissements structurants susceptibles de soutenir l’activité, notamment du BTP.

Les collectivités ont été informées des projets retenus le 13 mars et les dossiers doivent être complétés et déposés d’ici le 14 avril. « Pour la province Sud, les projets concernés sont déjà instruits, voire entamés, explique Jean-Pierre Breymand, directeur de la DAEM, Direction de l’aménagement, de l’équipement et des moyens. Il a été proposé que le financement par l’État des opérations relevant du contrat de développement 2024-2027 soit porté de 75 à 100 %. Cela nous permet d’accélérer les chantiers puisqu’on aura tout de suite accès aux budgets pour terminer ces opérations. » L’enveloppe envisagée se situe entre 1,8 et 3,8 milliards de francs, selon les options retenues.

Un second appel à projets est attendu rapidement. « On continuera de travailler pour faire des propositions. C’est essentiel. Cela veut dire que nos fonds propres vont pourvoir servir ailleurs, poursuit le directeur. L’objectif est d’être au maximum des capacités provinciales pour participer à la reprise économique. »

DESSERTE DUCOS-KOUTIO

La province Sud prévoit la construction d’une liaison en mer afin d’améliorer la circulation entre Ducos et Koutio et de soutenir le développement de la zone industrielle. La route longera la future prison envisagée par l’État et assurera sa liaison avec le Médipôle. Estimé à dix milliards de francs sur dix ans, ce projet pourrait bénéficier dès à présent de 3,4 milliards, soit environ un tiers de l’opération. La première tranche de remblai en mer, en scorie, s’est achevée en mars. Un nouvel appel d’offres sera lancé au deuxième trimestre pour la suite des travaux sur trois ans qui mobiliseront plus de 900 000 tonnes de scorie.