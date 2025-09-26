[DOSSIER] Ciment et béton : la grise mine

L’indicateur est pertinent. Tokuyama Nouvelle-Calédonie est l’unique producteur de ciment de l’archipel. Le niveau de consommation du produit est de fait symptomatique de l’état de santé du secteur BTP. Le seuil qui traduit une activité correcte se situe à 100 000 tonnes. Lors des plus belles années, en 2010 par exemple, avec la construction du projet KNS dans le Nord, le curseur est monté à 160 000 tonnes (140 000 tonnes sur le marché courant), pour une capacité de production de l’usine établie à 200 000. Puis la courbe a fléchi, pour atteindre, de 2021 à 2023, 70 000 tonnes annuelles. Avant de plonger à 45 000, au terme de l’exercice 2024 marqué par les émeutes urbaines. « Cette année, nous espérons faire 35 000 tonnes », calcule Loïc Le Pen, directeur commercial de la société basée à Numbo, à Nouméa. C’est dire la force de la dépression qui s’abat sur ces métiers du bâtiment et des travaux publics. Le très faible nombre de chantiers, tant dans la sphère privée que publique, pèse. « Nous faisons venir la matière première, le clinker, du Japon », pays d’origine du groupe, ajoute le cadre de Tokuyama. « Auparavant, quand tout allait bien, nous accueillions entre quatre et six bateaux par an. Aujourd’hui, on est tombé à deux ». L’export de ciment, vu sa qualité, peut constituer un débouché intéressant, mais les volumes restent marginaux : entre 10 et 15 % des ventes, vers Wallis-et-Futuna et la Polynésie française.

UNE PREMIÈRE EN 53 ANS La comptabilité subit le choc. Si l’équilibre était juste atteint l’an dernier, l’exercice étendu de mars 2025 à avril 2026 dans l’entreprise sera déficitaire. « Ce sera le premier en 53 ans d’existence. C’est un signe. Assez difficile, déplore Loïc Le Pen. Tous les mois, nous perdons de l’argent. » Dans ce contexte très compliqué, la résilience est de mise avec le soutien des actionnaires, dont la multinationale japonaise majoritaire au capital. Tout comme l’extrême vigilance est essentielle sur les dépenses. La filiale n’envisage pas, à ce stade, de redimensionnement. Seuls les départs à la retraite et anticipés n’ont pas été remplacés, Tokuyama NC compte aujourd’hui 27 salariés contre 32 au plus fort de l’activité, leur volume horaire, donc leur revenu, peut être affecté par la faiblesse du carnet de commandes, mais leur emploi est aujourd’hui maintenu. Les sous-traitants transporteurs ont de même été conservés, observe le directeur commercial. « Parce que nous sommes dans l’espoir d’une reprise. Se déshabiller aujourd’hui de compétences acquises de longue date engendrerait une situation bien compliquée lors du regain économique. » La question est : quand ? Les fins de chantier sont achevées. De plus, entre la décision d’investissement et le démarrage effectif des travaux, un certain temps s’écoule toujours. Mais, surtout, aujourd’hui, « nous n’avons aucune visibilité, signale Loïc Le Pen. Aucune. »