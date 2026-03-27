[DOSSIER] Chamboulement à la tête des communes

Les urnes ont parlé, et fort. Le nombre d’électeurs n’y est pour rien dans l’histoire, puisque le taux de participation a atteint péniblement les 58,86 % au soir du second tour des élections municipales, dimanche 22 mars.

Mais les bulletins ont envoyé un message clair et direct : un souhait de changement, d’évolution. Car pas moins de 67 % des têtes de liste sorties gagnantes du scrutin sont nouvelles. Autrement dit, dans une nette majorité des cas, les habitants verront un tout autre visage dans le fauteuil du maire. Comme une envie de tourner la page du mandat 2020-2026.

Toutefois, le haut-commissaire de la République a annoncé, mercredi 25 mars, avoir saisi le tribunal administratif de recours contre l’élection des maires de Lifou et de Yaté, à l’issue des conseils municipaux d’installation du vendredi 20 mars. La raison invoquée : dans les deux communes, les maires ont été élus sans que les adjoints ne le soient lors de la même séance, « contrairement aux règles encadrant la constitution de l’exécutif municipal ».

Les services de l’État demandent l’annulation de ces élections au sein du conseil municipal, et l’organisation de nouvelles opérations « conformes au droit ».

UNE INTERPRÉTATION

Dès le lendemain du vote, lundi 23 mars, la politique a encore pris les devants. « Les électeurs ont massivement plébiscité le camp pro-Bougival », a écrit le mouvement Les Loyalistes, au regard de sa victoire à Païta, à Dumbéa, au Mont-Dore, à Boulouparis, et, sous certains aspects, à Nouméa. « Ce scrutin acte la fin de l’ambiguïté et impose un mandat impératif à l’État : la mise en œuvre immédiate et intégrale de l’accord de Bougival », insiste l’organisation de la présidente de la province Sud, Sonia Backès, et du député, Nicolas Metzdorf.

« Plus de deux électeurs sur trois se sont exprimés en faveur de listes municipales soutenant » le texte de juillet 2025 et son complément de janvier dernier, baptisé Élysée-Oudinot. Une interprétation purement politique et un coup de pression vis-à-vis de Paris, puisqu’il ne faut pas oublier le taux de participation relativement faible à ces élections de proximité.

De plus, la formation Union nationale pour l’indépendance (UNI), signataire de Bougival, a fait campagne sur le quotidien des populations, et non, par choix, sur l’avenir institutionnel. L’argument des Loyalistes vient répondre à la volonté de l’Union calédonienne et du FLNKS de faire de ce vote municipal un porte-voix contre le texte conclu en région parisienne il y a plus de huit mois.