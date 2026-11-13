[DOSSIER] « C’était cohérent, donc je ne me suis pas méfié »

Evelyne* a 75 ans. En janvier 2026, elle a été victime de ce que l’on appelle une « arnaque au faux support technique », une escroquerie qui consiste à faire croire à la victime que son ordinateur est infecté par un virus, afin de lui soutirer de l’argent. La retraitée jouait tranquillement à un jeu sur son ordinateur lorsqu’une fenêtre est apparue (un “pop-up”). Pensant qu’un proche essayait de lui « envoyer un message », elle a cliqué dessus. Puis, raconte-t-elle, « l’ordinateur s’est mis à dysfonctionner, avec une grosse sonnerie. Un message s’est affiché, disant que j’allais perdre toutes mes données et que, pour éviter cela, je devais appeler un numéro de téléphone ».

Ce qu’elle fit, persuadée qu’il s’agissait d’une alerte de son fournisseur d’accès internet. Pourtant, le numéro composé ne correspondait pas à un numéro local. Au bout du fil, deux personnes – des cybercriminels – communiquent avec elle durant près d’une heure et demie. « Ils m’ont demandé mon numéro de compte et mon numéro de carte. Ils me disaient : ‘’Ne vous inquiétez pas, nous sommes en train de tout remettre en place’’. À ce moment-là, je ne réalisais pas du tout que j’étais en train de me faire arnaquer. » Heureusement pour Evelyne, son compte contenait très peu d’argent. « Ils sont tombés sur la mauvaise personne », s’amuse-t-elle.

DIFFICILES REMBOURSEMENTS

Pour Darren*, les conséquences ont été bien plus lourdes. En 2024, le jeune homme s’est fait dérober 150 000 francs. Alors qu’il était dans l’attente d’un colis en provenance de l’Hexagone, il a reçu un SMS usurpant l’identité de la société La Poste et l’invitant à régler des frais en cliquant sur un lien. « Je pensais que ça avait un rapport avec mon colis. C’était cohérent, donc je ne me suis pas méfié, j’ai cliqué. J’étais assez pressé, car j’étais au travail, donc j’ai mis mes coordonnées bancaires sans réellement faire attention. Il n’y avait pas de somme indiquée », détaille Darren.

Ce n’est que deux jours plus tard qu’il découvre le débit. Sa banque a malheureusement refusé de le rembourser, au motif qu’il avait utilisé son code 3D Secure (3DS). « Elle m’a expliqué que, par conséquent, elle ne le prendrait pas en charge. » Actuellement en procès avec sa banque, Jean-Pierre* tente lui aussi d’obtenir le remboursement d’une somme importante. En 2025, il a été victime de deux opérations frauduleuses, qui lui ont fait perdre plus de deux millions de francs, sur deux comptes distincts.

En cause, selon lui, un faux mail usurpant l’identité de sa banque, qui l’invitait à mettre à jour ses données personnelles. « Je n’ai pas vérifié l’expéditeur car, d’apparence, c’était vraiment le courrier typique de la banque. Je ne me suis pas méfié », explique-t-il. Il l’aurait d’autant moins soupçonné que le message ne demandait, selon lui, aucune coordonnée bancaire. « Je n’ai renseigné ni mon code bancaire, ni mon code 3DS. » Une dizaine de jours plus tard, il reçoit un mail de sa chargée de compte, qui l’alerte sur le découvert très important de l’un de ses comptes et lui demande d’effectuer un virement pour le renflouer. Immédiatement, Jean-Pierre a réagi : « Je leur ai dit que ce n’était pas possible, et que ce devait être une fraude bancaire. Je leur ai demandé de faire opposition sur ma carte », raconte-t-il. Après le week-end, c’est finalement lui qui effectuera la démarche.