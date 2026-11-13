[DOSSIER] « C’était cohérent, donc je ne me suis pas méfié »

Faux SMS, mails frauduleux, alertes informatiques trompeuses… Les arnaques en ligne prennent de multiples formes et peuvent conduire à d’importantes pertes financières. Trois Calédoniens ont accepté de témoigner.
Evelyne* a 75 ans. En janvier 2026, elle a été victime de ce que l’on appelle une « arnaque au faux support technique », une escroquerie qui consiste à faire croire à la victime que son ordinateur est infecté par un virus, afin de lui soutirer de l’argent. La retraitée jouait tranquillement à un jeu sur son ordinateur lorsqu’une fenêtre est apparue (un “pop-up”). Pensant qu’un proche essayait de lui « envoyer un message », elle a cliqué dessus. Puis, raconte-t-elle, « l’ordinateur s’est mis à dysfonctionner, avec une grosse sonnerie. Un message s’est affiché, disant que j’allais perdre toutes mes données et que, pour éviter cela, je devais appeler un numéro de téléphone ».
Ce qu’elle fit, persuadée qu’il s’agissait d’une alerte de son fournisseur d’accès internet. Pourtant, le numéro composé ne correspondait pas à un numéro local. Au bout du fil, deux personnes – des cybercriminels – communiquent avec elle durant près d’une heure et demie. « Ils m’ont demandé mon numéro de compte et mon numéro de carte. Ils me disaient : ‘’Ne vous inquiétez pas, nous sommes en train de tout remettre en place’’. À ce moment-là, je ne réalisais pas du tout que j’étais en train de me faire arnaquer. » Heureusement pour Evelyne, son compte contenait très peu d’argent. « Ils sont tombés sur la mauvaise personne », s’amuse-t-elle.
DIFFICILES REMBOURSEMENTS
Pour Darren*, les conséquences ont été bien plus lourdes. En 2024, le jeune homme s’est fait dérober 150 000 francs. Alors qu’il était dans l’attente d’un colis en provenance de l’Hexagone, il a reçu un SMS usurpant l’identité de la société La Poste et l’invitant à régler des frais en cliquant sur un lien. « Je pensais que ça avait un rapport avec mon colis. C’était cohérent, donc je ne me suis pas méfié, j’ai cliqué. J’étais assez pressé, car j’étais au travail, donc j’ai mis mes coordonnées bancaires sans réellement faire attention. Il n’y avait pas de somme indiquée », détaille Darren.
Ce n’est que deux jours plus tard qu’il découvre le débit. Sa banque a malheureusement refusé de le rembourser, au motif qu’il avait utilisé son code 3D Secure (3DS). « Elle m’a expliqué que, par conséquent, elle ne le prendrait pas en charge. » Actuellement en procès avec sa banque, Jean-Pierre* tente lui aussi d’obtenir le remboursement d’une somme importante. En 2025, il a été victime de deux opérations frauduleuses, qui lui ont fait perdre plus de deux millions de francs, sur deux comptes distincts.
En cause, selon lui, un faux mail usurpant l’identité de sa banque, qui l’invitait à mettre à jour ses données personnelles. « Je n’ai pas vérifié l’expéditeur car, d’apparence, c’était vraiment le courrier typique de la banque. Je ne me suis pas méfié », explique-t-il. Il l’aurait d’autant moins soupçonné que le message ne demandait, selon lui, aucune coordonnée bancaire. « Je n’ai renseigné ni mon code bancaire, ni mon code 3DS. » Une dizaine de jours plus tard, il reçoit un mail de sa chargée de compte, qui l’alerte sur le découvert très important de l’un de ses comptes et lui demande d’effectuer un virement pour le renflouer. Immédiatement, Jean-Pierre a réagi : « Je leur ai dit que ce n’était pas possible, et que ce devait être une fraude bancaire. Je leur ai demandé de faire opposition sur ma carte », raconte-t-il. Après le week-end, c’est finalement lui qui effectuera la démarche.
Dix jours plus tard, un second prélèvement est opéré, cette fois sur son deuxième compte. Jean-Pierre déplore le manque de vigilance de sa banque. « Elle était pourtant prévenue. Moi, mon travail, ce n’est pas de surveiller mes comptes bancaires toutes les cinq minutes », souligne-t-il.
Après le rejet de sa demande de remboursement, avec le motif que « les cartes bancaires ne sont pas remboursées », Jean-Pierre saisit le médiateur de sa banque, à Paris, par mail. Une démarche qui n’aboutit pas davantage. « Il m’a dit qu’il n’était pas compétent pour cela. » C’est alors qu’il décide de porter plainte.
VIGILANCE ACCRUE
Evelyne, Darren ou Jean-Pierre. Ces mésaventures les ont profondément marqués et rendus plus vigilants. Evelyne se souvient encore du profond malaise ressenti lorsqu’elle a compris, grâce à une amie, qu’elle avait été victime d’une arnaque. « Elle m’a dit : ‘’J’espère que tu n’as pas donné tes coordonnées bancaires ?’’ Je lui ai répondu que non. J’avais tellement honte ! J’en ai encore les larmes aux yeux lorsque j’en parle aujourd’hui. » Depuis, elle a conservé le numéro qui l’avait appelée, afin de ne « plus [se] faire avoir ».
De son côté, Jean-Pierre dit avoir perdu confiance dans les banques calédoniennes. Il envisage même, à l’avenir, de conserver lui-même une partie de son argent. « Je leur ai dit que j’allais le mettre dans un coffre-fort, car chez eux, ça fond plus vite que la neige au soleil », ironise-t-il.
Nikita Hoffmann
*Prénoms anonymisés