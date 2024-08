[DOSSIER] Ces salariés qui ont « grandi avec elle »

« LÀ, C’ÉTAIT DIFFÉRENT »

À travers les partenaires industriels successifs, de Falconbridge et Xstrata à Glencore, les « cultures canadienne puis australienne » ont beaucoup apporté à Malia-Falakika Maluia, déjà dans la très bonne maîtrise de la langue anglaise. La jeune femme de Dumbéa Nord est « un produit KNS » selon ses propres termes, Koniambo Nickel ayant été son tout premier employeur. « Je me suis épanouie avec le poste de RH [ressources humaines] et de la formation. »

Les employés ont vécu plusieurs crises dont le complexe métallurgique s’est toujours relevé. Mais les dernières communications de Glencore ou de la direction de l’usine ont été perçues comme teintées d’une certaine gravité. « Nous savions, cette fois, que c’était différent », souffle Kika. Pour tous, ces licenciements constituent un choc, mais Sewe ne voit « pas un échec » à son niveau. « Il y a eu un investissement personnel important dans le projet. On a fait notre boulot. »