[DOSSIER] Ces passionnés de glisse qui arrêtent

Parawing, downwind, wingfoil… Ces activités nautiques ne vous disent peut-être rien, mais elles séduisent de nombreux amoureux du lagon calédonien. Dont Antoine, qui en pratique depuis une quinzaine d’années. Infirmier libéral, il s’y rend durant son temps libre, après ses journées de travail ou durant le week-end.

Les récentes attaques de requin le font néanmoins réfléchir, lui qui pensait déjà, depuis quelque temps, à modifier son itinéraire de downwind. « Le parcours type, c’est du Ouen Toro jusqu’au Kuendu Beach. Sauf qu’en janvier, des pêcheurs ont été chargés à deux reprises, devant la clinique de Nouville », raconte-t-il.

S’il avoue être retourné en mer entre les deux interdictions de baignade*, Antoine veut « ralentir un peu » la pratique. Père de deux enfants en bas âge, « je me demande parfois si le jeu en vaut la chandelle… Quand je vois ma fille de 7 ans qui me parle des requins, ça me fait réfléchir ». Il envisage d’acheter un bateau, afin de pouvoir s’adonner à son sport loin des côtes, où le risque est moins grand. « Je pourrai ainsi pratiquer sereinement, mais aussi enseigner cela à mes enfants, car je pense que c’est réellement une activité qui doit être partagée. »

Comme Antoine, Aurélien** pense, lui aussi, à se rendre moins souvent en mer. Pratiquant le foil – dans toutes les disciplines – , il a commencé à avoir une appréhension suite à l’agression mortelle qui s’est déroulée à Poé, près de Bourail, en 2016, à seulement 60 centimètres de la plage. « À partir de ce moment-là, dès qu’il m’arrivait de tomber dans l’eau, je remontais immédiatement sur ma planche sans traîner. »

Après chaque attaque, il arrête un temps, puis reprend confiance au fur et à mesure. « C’est souvent comme ça, on voit les autres qui continuent, donc ça nous rassure, jusqu’au prochain accident ».