[DOSSIER] Ces Calédoniens engagés dans la Libération

Les vétérans et témoins ont raconté les faits. L’année 2024 marque le 80e anniversaire de la Libération de la France. Si, dans l’Hexagone, l’anniversaire est salué tant sur d’anciens terrains d’opérations militaires que dans les mairies et les classes d’école, les Outre-Mer ont aussi leur part dans la victoire contre l’horreur nazie.

Comme les historiens locaux le rappellent souvent, la société calédonienne fut bouleversée et même, par endroits, transformée par une arrivée massive de GI sortis d’un autre monde, les États-Unis. « De 1942 à 1945, la Nouvelle-Calédonie constitua une des bases arrière essentielles et une pièce maîtresse des troupes américaines et alliées lors de la guerre du Pacifique, contribuant notamment au déploiement stratégique et au soutien logistique de la guerre de reconquête menée par les forces américaines contre le Japon », souligne le ministère des Armées sur un site intitulé Chemins de mémoire.

Mais la participation des Calédoniens ne s’arrête pas à un accueil de forces militaires. Entre juin et septembre 1940, la population européenne s’organise pour placer le territoire dans la Résistance, et réussit par un coup d’État le 19 septembre avec l’aide de l’Australie et du général de Gaulle. Ce jour-là, le pouvoir est remis au gouverneur Sautot désigné par le général au nom de son mouvement de Résistance : la France Libre.