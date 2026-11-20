Ces questions se posent dès les premières relations. Dans l’enquête Vavisa 2026, plus d’une jeune femme de 18 à 21 ans sur deux dit avoir déjà eu un acte sexuel sans en avoir envie. Parmi elles, 28 % disent avoir été menacées, violentées ou maintenues de force. Parmi celles qui ont identifié l’auteur, une sur deux désigne son petit ami. L’enquête ne couvre pas la Nouvelle-Calédonie, mais montre une problématique peu envisagée ici.

CE QUI ÉCHAPPE AUX CHIFFRES

Au 31 octobre, les forces de l’ordre avaient recensé 2 643 victimes de violences intrafamiliales en Nouvelle- Calédonie, dont 2 114 femmes, selon le haut-commissariat. Soit une hausse de 13 %. À noter que les femmes représentent entre 80 et 85 % des victimes de VIF. À partir du 24 novembre, la cour d’assises de Nouméa doit juger plusieurs affaires de viol, dont certaines sur des mineures. Les plaintes et les procès donnent une idée de la gravité des violences qui parviennent aux institutions. Reste tout ce qui leur échappe. Dans une enquête de l’Isee portant sur 2019 et 2020, à peine une victime de violences conjugales sur quatre déclarait avoir porté plainte.

Chaque fois qu’il faut financer la prévention ou la protection, on demande combien cela va coûter. Combien dépense-t-on déjà pour réparer les dégâts ? Dans Le Coût de la virilité, l’historienne Lucile Peytavin estime à l’équivalent de 11 360 milliards de francs par an ce que la France économiserait si les hommes adoptaient les mêmes comportements que les femmes. Son calcul va des violences aux accidents de la route.

En 2024, la Cour des comptes relevait qu’en Nouvelle-Calédonie, le coût social des violences faites aux femmes restait à évaluer et qu’elle ne disposait d’aucun chiffrage global des crédits mobilisés pour les combattre. Entre 2024 et 2025, on peut toutefois noter que les dépenses de fonctionnement du programme « Condition féminine et citoyenneté » ont reculé de 57 %, pour tomber à près de quatre millions de francs.