Les violences faites aux femmes s’inscrivent dans des rapports de pouvoir qui se construisent dès l’enfance. En Nouvelle-Calédonie, ces inégalités se lisent dans le couple, à l’école, au travail et jusque dans la place que l’histoire du pays accorde aux femmes. Comment se perpétuent-elles ? Des dispositifs de protection aux luttes des féministes kanak, ce dossier interroge les moyens de les changer.
Combien de collégiennes se font siffler par des hommes de 40 ans alors qu’elles rentrent de l’école, encore vêtues du tee-shirt de leur établissement ? Qu’est-ce que cela dit de la façon dont notre société considère ses propres enfants ?
Comme le rappelle Maud Le Bar, cofondatrice et présidente de La Tresse, les violences faites aux femmes sont le symptôme d’un problème systémique. Il se joue aussi dans des situations que l’on apprend très tôt à trouver ordinaires. Qui peut imposer ses décisions dans un couple ? Qui contrôle l’argent ? Qui peut prendre la parole sans craindre les conséquences ?
Ces questions se posent dès les premières relations. Dans l’enquête Vavisa 2026, plus d’une jeune femme de 18 à 21 ans sur deux dit avoir déjà eu un acte sexuel sans en avoir envie. Parmi elles, 28 % disent avoir été menacées, violentées ou maintenues de force. Parmi celles qui ont identifié l’auteur, une sur deux désigne son petit ami. L’enquête ne couvre pas la Nouvelle-Calédonie, mais montre une problématique peu envisagée ici.
CE QUI ÉCHAPPE AUX CHIFFRES
Au 31 octobre, les forces de l’ordre avaient recensé 2 643 victimes de violences intrafamiliales en Nouvelle- Calédonie, dont 2 114 femmes, selon le haut-commissariat. Soit une hausse de 13 %. À noter que les femmes représentent entre 80 et 85 % des victimes de VIF. À partir du 24 novembre, la cour d’assises de Nouméa doit juger plusieurs affaires de viol, dont certaines sur des mineures. Les plaintes et les procès donnent une idée de la gravité des violences qui parviennent aux institutions. Reste tout ce qui leur échappe. Dans une enquête de l’Isee portant sur 2019 et 2020, à peine une victime de violences conjugales sur quatre déclarait avoir porté plainte.
Chaque fois qu’il faut financer la prévention ou la protection, on demande combien cela va coûter. Combien dépense-t-on déjà pour réparer les dégâts ? Dans Le Coût de la virilité, l’historienne Lucile Peytavin estime à l’équivalent de 11 360 milliards de francs par an ce que la France économiserait si les hommes adoptaient les mêmes comportements que les femmes. Son calcul va des violences aux accidents de la route.
En 2024, la Cour des comptes relevait qu’en Nouvelle-Calédonie, le coût social des violences faites aux femmes restait à évaluer et qu’elle ne disposait d’aucun chiffrage global des crédits mobilisés pour les combattre. Entre 2024 et 2025, on peut toutefois noter que les dépenses de fonctionnement du programme « Condition féminine et citoyenneté » ont reculé de 57 %, pour tomber à près de quatre millions de francs.
AVOIR LES MOYENS DE PARTIR
Du 25 au 28 novembre, à Ponérihouen, le gouvernement réunira institutions, associations, professionnels et représentants coutumiers et religieux. Ernest Déméné, chargé de l’égalité, veut réexaminer les dispositifs existants et aboutir à un schéma territorial au premier trimestre 2027. Une convention pourrait être signée à cette occasion pour créer l’observatoire des violences intrafamiliales. Sept ans après la recommandation du Grenelle calédonien, le territoire attend toujours cet outil pour suivre les violences et évaluer les réponses apportées.
Aude Luquet, coordonnatrice interministérielle pour l’égalité entre les femmes et les hommes en outre-mer, participera par ailleurs au séminaire pour examiner ce que l’État peut apporter. Une piste consiste à adapter à la Calédonie l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales. Là où elle s’applique, la loi prévoit un premier versement sous trois jours. Quand le conjoint contrôle l’argent du ménage, de quoi payer un trajet ou quelques nuits ailleurs peut rendre tout départ impossible.
Reste à savoir où aller avec ses enfants et de quoi vivre le mois suivant. La fermeture du foyer Béthanie, en 2024, a réduit les possibilités d’hébergement de longue durée. En 2022, en équivalent temps plein, les Calédoniennes gagnaient en moyenne près de 9 % de moins que les hommes, selon l’Isee. C’est à ces conditions très concrètes que se mesure la liberté de partir.
Mathurin Derel