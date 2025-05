[DOSSIER] « Ce ne sont pas des fous, mais il y a quelque chose qui dysfonctionne »

L’ENVIE DE CHANGER

Le parquet oriente vers le CPVIF les personnes capables d’exprimer des regrets, une auto-critique ou de montrer de l’attachement familial. « Même s’il peut y avoir du jeu dans les échanges, il y a souvent une envie de changer », note le médecin. Mais certains doutent de réussir, car leurs comportements sont profondément ancrés. D’autres présentent des pathologies lourdes nécessitant un travail de longue haleine.

LA RÉCIDIVE

En France, près d’un auteur sur trois récidive. « Leur réactivité est structurelle », explique le psychiatre. Le changement est difficile sans intelligence, recul et capacité d’analyse personnelle. « Pour beaucoup, éviter la récidive est impossible. » Toutefois, explique-t-il, l’âge apaise (avec « la chute hormonale, notamment de la testostérone »). Le suivi est crucial, tout comme l’éloignement de l’alcool. Mais l’accompagnement est coûteux et rare : les consultations psychologiques ne sont pas remboursées et celles des psychiatres, par manque de personnel, sont réservées aux cas les plus graves. Les médecins addictologues ne sont plus nombreux.

Chloé Maingourd